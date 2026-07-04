ปักหมุด“ท่าเทียบเรือตันหยงโป”จ.สตูล เจ้าท่าฯตั้งงบ 30 ล้านสร้างปลายปีนี้ เปิดประตูเชื่อมท่องเที่ยวทางทะเล หลีเป๊ะ – ตะรุเตา – ลังกาวี

“พิพัฒน์-สรรเพชญ”ลงพื้นที่”สตูล” ปักหมุด"ท่าเทียบเรือตันหยงโป” เจ้าท่าตั้งงบปี 70 วงเงิน 30 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญาก่อสร้าง เริ่มสร้างปลายปีนี้ เพิ่มศักยภาพรองรับท่องเที่ยวทางทะเล เชื่อมเมืองสตูล – หลีเป๊ะ – ตะรุเตา – ลังกาวี กระจายรายได้สู่ชุมชน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันให้เป็น “ประตูท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่” ของจังหวัดสตูล เชื่อมการเดินทางจากตัวเมืองสู่หมู่เกาะสำคัญ ลดเวลาและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและสะท้อนความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบโจทย์การเดินทาง การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประชาชนอย่างแท้จริง
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเห็นศักยภาพของจังหวัดสตูล ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ทั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่ง จึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ากับตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายถึงร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ผู้ประกอบการเดินเรือและชุมชนในจังหวัดสตูลมากขึ้น
“วันนี้มาดูพื้นที่จริง เพราะงบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้เตรียมไว้แล้ว เป้าหมายคือทำให้ท่าเรือตันหยงโปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแวะเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย และสัมผัสเมืองสตูล ก่อนเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตะรุเตา อาดัง หรือหลีเป๊ะ สามารถลงเรือจากตันหยงโปได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางอ้อมไปยังท่าเรือปากบาราทุกครั้ง”
สำหรับโครงการท่าเทียบเรือตันหยงโป กรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณปี 2570 วงเงิน 30 ล้านบาท เบื้องต้นสามารถพัฒนาสะพานท่าเทียบเรือได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร โดยบริเวณปลายสะพานมีระดับน้ำประมาณ 1 เมตรในช่วงน้ำลงต่ำสุด ทำให้เรือสปีดโบ๊ทสามารถเข้า – ออกและเทียบท่าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอระดับน้ำขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว
โครงการมีกำหนดเข้าสู่ขั้นตอนลงนามและเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนธันวาคม 2569 ถึงเดือนมกราคม 2570 โดยออกแบบให้สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล ผสมผสาน “ลายฉลุมลายู” กับอัตลักษณ์ “อุทยานธรณีโลกสตูล” ผ่านลวดลายแอมโมไนต์ เพื่อให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง แต่เป็นแลนด์มาร์กที่สะท้อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เมื่อท่าเรือตันหยงโปแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง เกาะไข่ สันหลังมังกร และในอนาคตมีศักยภาพเชื่อมต่อไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่เดินทางผ่านด่านวังประจัน รวมถึงผู้เดินทางจากจังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
“เป้าหมาย เพื่อ สร้างเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประชาชน เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในตัวเมืองสตูลต้องรับประทานอาหาร ซื้อสินค้า พักโรงแรม ใช้บริการรถและเรือ เงินจากการท่องเที่ยวจึงกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กและชุมชน นี่คือประโยชน์ที่ประชาชนต้องได้รับจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน”
@ดัน ตัดถนนเชื่อมอ.สะเดา สู่นิคมฯควนกาหลง จ.สตูล เลี่ยงเมืองหาดใหญ่
นอกจากการพัฒนาท่าเรือแล้ว กระทรวงคมนาคมยังเดินหน้าเชื่อมโยงโครงข่ายทางบก โดยผลักดันเส้นทางจากอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผ่านพื้นที่บาโรย เชื่อมสู่นิคมอุตสาหกรรมควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งจะช่วยลดระยะทางการเดินทางได้ประมาณ 60 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับเส้นทางปัจจุบันที่ต้องเดินทางผ่านหาดใหญ่ก่อนเข้าสู่จังหวัดสตูล
พร้อมกันนี้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางฟื้นศักยภาพ “ท่าเรือตำมะลัง” หลังกรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกร่องน้ำและบริเวณหน้าท่าให้มีความลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยเตรียมหารือความร่วมมือกับรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อเพิ่มกิจกรรมเดินเรือระหว่างประเทศในอนาคต