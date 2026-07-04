อวสานสายหิ้ว! CAAT ออกประกาศ ห้ามลูกเรือรับฝากสิ่งของบุคคลอื่น -ให้สายการบินสุ่มตรวจ ฝ่าฝืนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

CAAT ออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือ ยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบิน โดยให้มีการควบคุมสัมภาระของสมาชิกลูกเรือ พบการฝ่าฝืน สายการบินจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และอาจไปถึงขั้นพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 4 ก.ค. 2569 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ออก “ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ พ.ศ. 2569” เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือ ป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝาก รับหิ้ว หรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความมั่นคงด้านการบิน และความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย
การออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการการประชุมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือ และป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสม
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายหลังการประชุมรับข้อสั่งการ CAAT ได้เร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบ พร้อมกำหนดมาตรการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน สายการบินจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และ CAAT จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐาน ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นต่อระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย
นอกจากนี้ CAAT จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นและการรักษาความปลอดภัยการบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและสมาชิกลูกเรือ ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับสายการบิน ผู้ดำเนินการสนามบิน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate: AOC) ทุกแห่ง ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสัมภาระของสมาชิกลูกเรือ (Crew Baggage Control) อย่างเป็นระบบ กำหนดประเภท ขนาด น้ำหนัก และเงื่อนไขของสิ่งของที่สมาชิกลูกเรือสามารถนำขึ้นอากาศยานได้ พร้อมกำหนดข้อห้ามมิให้ใช้สถานะสมาชิกลูกเรือในการรับฝาก รับหิ้ว รับขน หรือนำส่งสิ่งของของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมาย
นอกจากนี้ ยังให้สายการบินจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การสุ่มตรวจและตรวจค้นสัมภาระของสมาชิกลูกเรือ การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ระบบรับแจ้งเบาะแส การสอบสวนข้อเท็จจริง และมาตรการทางวินัยอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้บูรณาการมาตรการดังกล่าวไว้ในระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) ระบบกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Monitoring System) และแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOSP)
ในกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกลูกเรืออาจฝ่าฝืนประกาศหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องประเมินความเสี่ยง พิจารณาระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว รายงานต่อ CAAT โดยไม่ชักช้า และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย
CAAT จะนำประกาศฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจติดตามผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ทั้งในการออกใบรับรอง การต่ออายุ และการตรวจติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าสายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย ความมั่นคง และความเชื่อมั่นต่อระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยในระดับสากล
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๙
https://www.caat.or.th/laws-regulations/212208/