MEA แนะ 6 ขั้นตอน ยื่นขอขายไฟฟ้า โซลาร์ฯ ภาคประชาชน ปี 69 ผ่าน MyEnergy

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง แนะนำประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop สำหรับบ้านอยู่อาศัย เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้ MEA ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2569 สามารถยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ผ่านระบบรับเรื่องออนไลน์ MyEnergy (MEA Solar OSS) ที่ https://myenergy.mea.or.th/
ระบบ MyEnergy (MEA Solar OSS) เป็นส่วนหนึ่งของ MEA Solar One Stop Service บริการด้านโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ในจุดเดียว ตั้งแต่การยื่นคำขอ ติดตามสถานะไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่ MEA โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หรือมิเตอร์ ทั้งนี้ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายต้องไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ อัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ COD ภายในปี 2570
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ยื่นขอแบบคำขอออนไลน์
ยื่นผ่านระบบ MyEnergy ที่เว็บไซต์ https://MyEnergy.mea.or.th
ขั้นตอนที่ 2 MEA ตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค
ขั้นตอนที่ 3 MEA ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th
ขั้นตอนที่ 4 ผู้ยื่นขอชำระค่าใช้จ่าย และลงนามสัญญา
ชำระค่าธรรมเนียมและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ MEA
ขั้นตอนที่ 5 MEA ตรวจสอบหลังการติดตั้ง
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 6 MEA เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า และเริ่ม COD
MEA เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าและเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA รวมถึงอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือ Export Limiting Device : EXL ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ MEA เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบ MyEnergy ของ MEA เว็บไซต์ myenergy.mea.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง