กทพ.จัดโปรฯ 7.7 ใช้ Easy Pass ในวันที่ 7 เดือน 7 รับเงินคืน 50%

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมมอบสิทธิพิเศษ แคมเปญ “7.7 EASY PASS” เพียงชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ Easy Pass ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 รับเงินคืน 50% ของค่าผ่านทาง บนทางพิเศษทั้ง 8 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช, ทางพิเศษฉลองรัช, ทางพิเศษบูรพาวิถี, ทางพิเศษอุดรรัถยา, ทางพิเศษสายบางนา–อาจณรงค์, ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษประจิมรัถยา
โดยจะได้รับเงินคืนในรูปแบบเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ประวัติการใช้งาน และเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน EXAT Portal
สำหรับท่านใดยังไม่มีบัตร Easy Pass สมัครได้ที่ศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง หรือสมัครผ่าน TrueMoney Wallet โดยบัตรจะจัดส่งถึงบ้านภายใน 3–5 วันทำการ เพื่อใช้สิทธิ์ในวันจัดแคมเปญได้ทันที
ยํ้าอีกครั้ง วันที่ 7 กรกฎาคม นี้ เตรียมบัตร Easy Pass ให้พร้อม แล้วออกเดินทางอย่างคุ้มค่าไปกับแคมเปญ “7.7 EASY PASS” ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย