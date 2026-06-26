ยกระดับโลจิสติกส์องค์กร! SKOOTAR ให้บริการ "รถขนของ" เหมาคัน แก้ปัญหาต้นทุนบานปลาย ส่งด่วน-วางบิลได้

ในยุคที่ความเร็วและความแม่นยำคือหัวใจของการแข่งขันทางธุรกิจ "ระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง" ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบวนการหลังบ้านอีกต่อไป แต่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่กำหนดกำไรและต้นทุนของบริษัท ผู้ประกอบการและฝ่ายจัดซื้อจำนวนมากมักเผชิญกับปัญหาต้นทุนแฝงจากการหารถรับจ้างทั่วไป ทั้งราคาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การต่อรองราคาหน้างาน มาตรฐานคนขับที่ไม่แน่นอน รวมถึงความยุ่งยากในการติดตามสถานะสินค้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นคอขวดที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ
เพื่อทลายข้อจำกัดดังกล่าว SKOOTAR (สกู๊ตตาร์) ผู้ให้บริการขนส่งด่วนออนไลน์มือโปรสัญชาติไทย จึงได้พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบริการเรียก รถขนของ ให้ครอบคลุมทุกมิติของการขนส่งเชิงธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นแก้ Pain Point ของลูกค้าองค์กรและ SME โดยเฉพาะ
เหมารถขนของ จ่ายตามระยะทางจริง หมดปัญหาต้นทุนแฝง ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนที่สุดของบริการ SKOOTAR คือความโปร่งใสเรื่องราคา ลูกค้าสามารถใช้บริการในรูปแบบ "เหมาคัน" จะขนสินค้ากี่ชิ้นก็ได้ตราบเท่าที่อยู่ในขนาดและน้ำหนักที่รถรองรับ โดยระบบจะคำนวณ "ค่าขนส่งตามระยะทางจริง" ให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บนหน้าจอแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลกับการถูกโก่งราคา หรือมีค่าใช้จ่ายจุกจิกบวกเพิ่มหน้างาน ช่วยให้ฝ่ายบัญชีสามารถประเมินและควบคุมงบประมาณได้อย่างแม่นยำ
เลือกรถได้ตรงกับประเภทงาน ครอบคลุมทุก Use Case ของธุรกิจ เพราะสินค้าแต่ละประเภทต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน SKOOTAR จึงมีประเภทรถขนของให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ ได้แก่:
• รถยนต์ (4 ประตู/5 ประตู): เหมาะสำหรับการส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แตกหักง่าย หรือสินค้าที่มีปริมาณปานกลาง เช่น การส่งเบเกอรี่จำนวนมาก, อุปกรณ์ไอที, หรืองานกระจายสินค้าขนาดย่อม
• รถกระบะทั่วไป: ตอบโจทย์งานขนย้ายที่เน้นความคล่องตัวและรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น เช่น การขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไซต์งาน, การขนส่งเฟอร์นิเจอร์, ย้ายสำนักงาน หรือแม้แต่การขนย้ายรถมอเตอร์ไซค์
• รถกระบะตู้ทึบ: ถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด สามารถปกป้องสินค้าจากสภาพอากาศ (แดดและฝน) ได้ 100% เหมาะสำหรับการกระจายสต็อกสินค้าจากคลัง, การขนส่งเอกสารสำคัญจำนวนมาก, หรือการขนส่งอุปกรณ์จัดบูธนิทรรศการ (Event/Exhibition) ที่มีมูลค่าสูง
นอกจากนี้ ยังมี "บริการเสริมคนช่วยยก" เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสินค้าชิ้นใหญ่ และ "ฟีเจอร์จัดเรียงเส้นทาง (Route Optimization)" ที่ระบบจะช่วยคำนวณเส้นทางที่สั้นและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการส่งของหลายจุด (Multi-drop) ในเที่ยวเดียว ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันและประหยัดเวลาได้อย่างเป็นรูปธรรม
เหตุผลที่ทำให้สกู๊ตตาร์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจ นอกจากความรวดเร็วในการส่งสินค้าที่ทำได้เร็วสุดใน 1-2 ชั่วโมง หรือสามารถตั้งค่าจองคิวรถล่วงหน้าได้แล้ว คือ "ระบบหลังบ้านที่สนับสนุนการทำงานขององค์กร" บริการนี้ไม่มีขั้นต่ำในการเรียกใช้งาน รองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต
และสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้งานแบบบริษัท คือ "ระบบวางบิลรายเดือน (Credit Term)" ที่มาพร้อมกับการสรุปยอดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ลดภาระงานเอกสารของฝ่ายบัญชี และช่วยให้องค์กรสามารถนำไปสรุปค่าใช้จ่ายได้สะดวก และโปร่งใส
ความปลอดภัยและมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า การจัดส่งทุกรอบจะถูกดำเนินการโดยทีมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาตรฐานและผ่านการตรวจประวัติมาตรการความปลอดภัย มีระบบประกันความเสียหายของสินค้า* อีกทั้งลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะการขนส่งผ่านระบบ GPS Tracking ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมมีทีมงาน Customer Service ที่เป็น "คนจริง" คอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดการขนส่ง โดยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ธุรกิจทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และชลบุรี
ยกระดับระบบโลจิสติกส์ให้องค์กรของคุณได้แล้ววันนี้ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเปิดบัญชีธุรกิจ หรือเรียกใช้บริการรถขนของออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SKOOTAR หรือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง