โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน MICE และการบริการระดับสากล

ดร.วรวิทย์ - ดร.พัชรา วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช และพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ก้าวสู่ปีที่ 14 ของโรงแรมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ ศุภชัย - จินต์จุฑา วีรบวรพงศ์, พัชราวดี วีรบวรพงศ์, วัลลภ กมลวิศิษฎ์ และ อัจฉรา ชื่นบุญชู ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม ของโรงแรมฯ
ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 นี้ โรงแรมฯ พร้อมเดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมและศูนย์ประชุมครบวงจร โดยมุ่งยกระดับศักยภาพด้าน MICE ผ่านการพัฒนาสถานที่ เทคโนโลยี และการบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ พร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม