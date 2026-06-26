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โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน MICE และการบริการระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.วรวิทย์ - ดร.พัชรา วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช และพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ก้าวสู่ปีที่ 14 ของโรงแรมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ ศุภชัย - จินต์จุฑา วีรบวรพงศ์, พัชราวดี วีรบวรพงศ์, วัลลภ กมลวิศิษฎ์ และ อัจฉรา ชื่นบุญชู ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม ของโรงแรมฯ

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 นี้ โรงแรมฯ พร้อมเดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมและศูนย์ประชุมครบวงจร โดยมุ่งยกระดับศักยภาพด้าน MICE ผ่านการพัฒนาสถานที่ เทคโนโลยี และการบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดงานระดับนานาชาติ พร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม






โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน MICE และการบริการระดับสากล
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน MICE และการบริการระดับสากล
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน MICE และการบริการระดับสากล
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ก้าวสู่ปีที่ 14 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน MICE และการบริการระดับสากล