รฟท.เปิดข้อมูลโครงข่ายราง เงื่อนไขจัดสรร Slot "ปลดล็อกผูกขาด-หนุนแข่งขันบริการ” เพิ่มทางเลือกบริการให้ประชาชน

การรถไฟฯ พลิกโฉมมิติใหม่ เปิดเผยข้อมูลโครงข่ายราง (Network Statement) ประจำปี 2569 ปลดล็อกการผูกขาด ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมระบบราง เพิ่มทางเลือกการเดินทาง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2569 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศเปิดเผย “เอกสารโครงข่ายรางหรือทางเฉพาะ ประจำปี 2569” (Network Statement) อย่างเป็นทางการจำนวน 598 หน้า เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 มาตรา 70 วรรคสอง มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าถึงข้อมูลโครงข่ายรางอย่างเท่าเทียม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ประชาชน และเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสและสร้างก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 มาตรา 70 วรรคสอง ได้บัญญัติให้ผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยเอกสารโครงข่ายรางหรือทางเฉพาะ เพื่อให้ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใสนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบรางหลักของประเทศ จึงได้จัดทำและเผยแพร่เอกสารรายละเอียดโครงข่ายราง ประจำปี 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะช่วย "ลดการผูกขาด" และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมระบบราง โดยเอกสารชุดนี้มีจำนวน 598 หน้า จะทำหน้าที่เป็นคู่มือมาตรฐานที่แจกแจงรายละเอียดทางเทคนิค เงื่อนไข และกฎเกณฑ์การเข้าใช้ทางรถไฟอย่างชัดเจน เพื่อให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเข้ามาประกอบกิจการเดินรถ สามารถนำข้อมูลไปศึกษา วางแผนการลงทุน และเตรียมความพร้อมในการเข้ามาเป็นผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางร่วมกันในอนาคต
"การรถไฟฯ มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ให้บริการเดินรถที่ได้มาตรฐาน การเปิดประตูสู่การแข่งขันเสรีนี้ นอกจากจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในภาคโลจิสติกส์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ประโยชน์สูงสุดจะตกอยู่กับ “ประชาชนทั่วไป” ที่จะมีทางเลือกในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่หลากหลายขึ้น มีบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และได้รับอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจากกลไกตลาด" นายอนันต์ กล่าว
สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายปริญญา รัตนาคม หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-220-4201 ในเวลาราชการ (09.00 – 16.00 น.) และสามารถ Download เอกสารโครงข่ายรางหรือทางเฉพาะ ประจำปี 2569 ฉบับเต็มได้ที่ Link https://www.railway.co.th/download/law/เอกสารโครงข่ายรางหรือทางเฉพาะ_2569.pdf หรือสแกน QR Code บนภาพประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์หลักของการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป