ขบ.ย้ำ 1 ก.ค. 69 บังคับใช้ประกาศแก้ไข-ดัดแปลง“ตัวถัง-โครงคัสซี"รถโดยสาร เข้มขั้นตอนอนุญาต ยกระดับความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ! ประกาศการแก้ไขและดัดแปลง “ตัวถัง” และ “โครงคัสซี” รถโดยสาร เริ่มมีผล 1 ก.ค. 69 เตือนต้องยื่นขออนุญาตก่อนแก้ไขดัดแปลง ต้องทำให้ตรงกับแบบที่ขออนุญาตส่วนอู่ดัดแปลงต้องขึ้นทะเบียนกับขบ.ด้วย
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงคมนาคม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย จึงได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2568 และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้มั่นใจว่ารถโดยสารบนท้องถนนมีโครงสร้างรถที่มั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด
โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถโดยสาร หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถหรือโครงคัสซี ต้องดำเนินการใน 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้
ก่อนดำเนินการ : ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถต้องยื่นขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังหรือโครงคัสซีรถกับกรมการขนส่งทางบก ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการดัดแปลงทุกครั้ง โดยต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและตัวรถที่สำคัญ โดยเฉพาะภาพถ่ายสภาพรถก่อนทำ, แบบแปลนรูปร่าง (Drawing) และหนังสือรับรองการออกแบบจากวิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป
ระหว่างดำเนินการ : ผู้ประกอบการต้องควบคุมดูแลการดัดแปลงให้ตรงกับแบบแปลนรูปร่าง (Drawing) ที่ได้รับอนุญาตไว้เท่านั้น และต้องมีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งภายนอกและภายในรถที่แสดงให้เห็นถึงเสาโครงสร้างตัวถังรถ หรือภาพถ่ายโครงคัสซี, เพลาล้อ, และระบบบังคับเลี้ยวคันชักคันส่ง แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งต้องมีหนังสือรับรองและรูปถ่ายวิศวกรผู้ควบคุมงานระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปถ่ายคู่กับรถที่อยู่ระหว่างการดัดแปลง
หากการแก้ไขดัดแปลงมีความผิดแผกไปจากแบบแปลนรูปร่าง (Drawing) ที่ขออนุญาตไว้ “ต้องหยุดดำเนินการ” ทันที และดำเนินการแก้ไขตัวรถให้ถูกต้อง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขแบบแปลนรูปร่าง (Drawing) ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตแก้ไขต่อนายทะเบียนและต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการต่อ นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้ทำการเชื่อมต่อหรือดัดแปลงบริเวณเพลาล้อนอกเหนือจากการออกแบบของผู้ผลิตโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
หลังดำเนินการ : เมื่อดำเนินการดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมหลักฐาน อาทิ ภาพถ่ายของตัวรถหรือโครงคัสซี (พร้อมภาพวิศวกรคู่ตัวรถหรือโครงคัสซีที่เสร็จแล้ว) และหนังสือรับรองจากวิศวกรเพื่อยืนยันว่ารถมีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จากนั้นจึงนำหลักฐานทั้งหมดเข้ายื่นดำเนินการทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
โฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้อู่ต่อตัวถัง อู่ดัดแปลงโครงคัสซี ที่รับงานดัดแปลงตัวถังหรือโครงคัสซี ต้องมาขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง โดยอู่ที่จะขึ้นทะเบียนได้นั้นจะต้องเป็นอู่ที่ได้รับ ใบ ร.ง.4 และ/หรือ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 ด้านการผลิต/สร้างประกอบรถ แล้วแต่กรณี โดยสามารถตรวจสอบอู่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วได้ที่เว็บไซต์กรมฯ (https://aeb.dlt.go.th/th) ซึ่งหากอู่ต่อตัวถัง อู่ดัดแปลงโครงคัสซี ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้อง จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวถังรถหรือโครงคัสซี หรือดำเนินการทางทะเบียนได้ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยืนยันมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไทย เพื่อให้ทุกการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีแต่ความปลอดภัย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก