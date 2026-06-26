TOA น้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA นำโดย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และ นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด
ในการนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 47 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระวิริยอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศพระวรกายในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรในทุกภูมิภาคของประเทศ อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวม
ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระเมตตาธรรม และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ ความเข้มแข็ง และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจ เป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ และพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งจะขอน้อมนำแบบอย่างแห่งความเสียสละ ความมุ่งมั่น และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ พระเกียรติคุณ พระจริยวัตรอันงดงาม และคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จะยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำและดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน #TOA #ทีโอเอ