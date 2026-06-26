Top Country ชวนล่าความมันส์ในงาน “รถเข็นคลั่ง @ 1981 Soul & Sold” 3 ก.ค.นี้ ที่ 1981 Soul & Sold

Top Country ชวนสายช้อปและสายกิจกรรมมาร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกแบบไม่เหมือนใครในงาน “รถเข็นคลั่ง @ 1981 Soul & Sold” อีเวนต์เปิดตัวโปรเจกต์ 1981 Soul & Sold ที่พร้อมเปลี่ยนการ ช้อปให้กลายเป็นความมันส์ตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2569 ณ 1981 Soul & Sold (ซอยรามคำแหง 15) พร้อมชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดท้าทาย ล่าของแรร์ ช้อปของวินเทจ เสื้อผ้า และของสะสมสุดพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเสียงดนตรีและความบันเทิงแบบจัดเต็ม
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานครั้งนี้ พบกับ “อนันดา เอเวอริงแฮม” พรีเซนเตอร์ของ Top Country โรลออนหัวม้ากลิ่นหอมเท่สุดแรงม้า ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและมอบความเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟน ๆ ในวัน ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 โดยการปรากฏตัวของอนันดาในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนคาแรกเตอร์ความเท่ มีสไตล์ และความมั่นใจของแบรนด์ Top Country ได้อย่างชัดเจน แต่ยังเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษ!!! ที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด
ภายในงาน Top Country ยังชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดมันส์ เพียงช้อปผลิตภัณฑ์ Top Country ภายในงาน 1 ชิ้น รับสิทธิ์เข้าร่วมท้าประลองความสนุกกับเครื่องเล่น Rodeo สุดเร้าใจ เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งและสกิลการทรงตัว ลุ้นว่าใครจะสามารถอยู่บนหลังขวด Top Country ได้นานที่สุด ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความคึกคักและเสียงเชียร์จากผู้ร่วมงาน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ทั้งความสนุก ความกล้า และพลังความมั่นใจในแบบ Top Country
นอกจากกิจกรรมพิเศษจาก Top Country แล้ว ภายในงาน “รถเข็นคลั่ง @ 1981 Soul & Sold” ยังอัดแน่นด้วยความสนุกจากกิจกรรมล่าสมบัติสุดสร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นและตามหาของแรร์ในรูปแบบที่แตกต่างจากงานช้อปทั่วไป เพียงช้อปสินค้าจากร้านค้าภายในโครงการครบ 199 บาท รับ 1 แสตมป์ และสามารถนำแสตมป์ไปเข้าร่วมกิจกรรมในโซน SALEMAZE เขาวงกตเสื้อผ้าราคาพิเศษที่รวมเสื้อผ้ากว่า 10,000 ชิ้น พร้อมซ่อนของแรร์ไอเทมไว้ให้ค้นหาอย่างสนุกสนาน
สำหรับผู้ที่สะสมครบ 10 แสตมป์ ยังสามารถปลดล็อกกิจกรรมไฮไลต์ในโซน “รถเข็นคลั่ง” กับประสบการณ์โรยตัวลงไปในรถเข็นยักษ์สูงกว่า 3 เมตร ที่อัดแน่นไปด้วยของรางวัลและของสะสมสุดพิเศษ โดยมีเวลาเพียง 9 วินาที ในการคว้าของที่ต้องการ และสามารถนำของที่หยิบได้กลับบ้านทันที 1 ชิ้น เพิ่มสีสันให้กับการช้อปปิ้งตลอดทั้งงานได้อย่างเต็มอารมณ์
ความสนุกยังต่อเนื่องตลอด 4 วันเต็มกับคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย อาทิ Patcha, Pae Arak, Hugo and Thonburi Cowboy Night , KIKI, Avoiding Reality, Muddy Man, Mongkol, THE LAST, Cvptain Morgans, Juicy Tomatoes, whaja และ As’His Noise รวมถึงปาร์ตี้จาก DJ แห่ง N!CHED RADIO ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศสุดมันส์ให้กับทุกช่วงเวลาของงาน
Top Country จึงขอชวนทุกคนมาร่วมช้อป ลุ้น สนุก และสัมผัสประสบการณ์สุดคลั่งไปพร้อมกันในงาน “รถเข็นคลั่ง @ 1981 Soul & Sold” พร้อมพบกับ อนันดา เอเวอริงแฮม พรีเซนเตอร์สุดเท่ของแบรนด์ และร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษจาก Top Country ได้ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2569 ณ 1981 Soul & Sold (ซอยรามคำแหง15) เพราะโอกาสดี ๆ แบบนี้มีเพียง 4 วันเท่านั้น