โปรดเลี่ยง!ทช.ปิดเลนซ้าย ถ.กัลปพฤกษ์ ปรับปรุงผิวจราจร ถึง 1 พ.ย. 69

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนถนนกัลปพฤกษ์บริเวณช่องทางซ้าย ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ช่วงเวลา 21.30 น. - 05.00 น.
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักบำรุงทาง ทช. จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร บนถนนกัลปพฤกษ์ ช่วง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 4+200 ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ช่วงเวลา 21.30 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป โดยสลับช่องทางซ้ายและขวา
ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-259-7797