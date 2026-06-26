ททท. เปิดตัวโครงการ “Let’s Get SPLASH – วันชุ่มฉ่ำของเพื่อนซี้สี่ขา” ชวนเหล่าพ่อ แม่ และต้าวขนฟูแพ็กกระเป๋าออกเดินทาง ไปสาดความสุข รับความสนุกชุ่มฉ่ำทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว “Let’s Get SPLASH – วันชุ่มฉ่ำของเพื่อนซี้สี่ขา” โครงการใหม่ล่าสุดที่มาต่อยอดความสุขในแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ปี 2569 ชวนคุณพ่อคุณแม่แพ็กกระเป๋าพาเหล่าลูกรักสี่ขาออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยกันแบบสดชื่นชุ่มฉ่ำทั่วไทย
ปัจจุบันเทรนด์ Pet-Friendly Tourism กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม Pet Parents กว่า
7.5 ล้านคนในประเทศไทย มียอดใช้จ่ายต่อทริปสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึงร้อยละ 20 สืบเนื่องมาจากการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นเสมือนสมาชิกของครอบครัว และการให้ความสำคัญกับ
Pet Longevity ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองหากิจกรรมเชิงไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงได้พักผ่อน ออกกำลังกาย ลดความเครียด สร้างเสริมพัฒนาการ และได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าด้วยกัน
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า “โครงการ Let’s Get SPLASH – วันชุ่มฉ่ำของเพื่อนซี้สี่ขา เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ The New Thailand ที่ ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการกระตุ้นตลาดในประเทศช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) เพื่อให้เกิดการเดินทางที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี”
“ทางโครงการฯ มุ่งสร้างการรับรู้ Pet-Friendly Destination ทั่วไทย ควบคู่กับนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่มอบความสุข ช่วยคลายร้อน และลดความเสี่ยงจากภาวะฮีทสโตรก สอดคล้องกับแนวคิด Pet Longevity หรือการใส่ใจสุขภาพจิตและอายุที่ยืนยาวของสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้กลายมาเป็นหัวใจของการเดินทางในยุคนี้”
ททท. ผนึกกำลังพันธมิตรและผู้ประกอบการ Pet-Friendly ที่โดดเด่นเรื่องบรรยากาศและกิจกรรมทางน้ำ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ และพิกัดกิจกรรม จัดทำดีลและโปรโมชัน อาทิ สมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดห้องพักสูงสุด 30% ข้อเสนอสัตว์เลี้ยงพักฟรีหรือส่วนลด 50% และบัตรกำนัลพิเศษ จาก Dogdaysbkk และแพ็กเกจตรวจสุขภาพจาก Hato Pet Wellness / Hato Animal Hospital
และเติมเต็มความชุ่มฉ่ำด้วยการเปิดตัว 4 เส้นทางให้ทั้งสายลุยและสายชิลล์ไปตามรอย ได้แก่
- Splash Adventure จ.นครนายก (Day Trip): สำหรับสายเอเนอร์จีล้น ปล่อยพลังสนุกสุดเหวี่ยง
- Splash Oasis จ.น่าน (2 วัน 1 คืน): มอบฟีลฮีลใจในอ้อมกอดของขุนเขา ทุ่งนา และสายหมอก
- Splash Chic จ.จันทบุรี (2 วัน 1 คืน): ตะลุยเที่ยวแบบซุปตาร์ พร้อมแชร์โมเมนต์ให้ชาวเน็ตกด Like
- Splash Discovery จ.ภูเก็ต (3 วัน 2 คืน): ไปเปิดโลกกว้าง รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เสพไวบ์ท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีอีเวนต์สุดคิวท์ Let's Get SPLASH Portal ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2569
ณ ศูนย์การค้า Central Westville ชวนทุกบ้านพาลูกรักสี่ขามาสัมผัส Immersive Experience เปิดวาร์ป
ท่องเที่ยวสุดล้ำ พร้อม Deal Station มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ให้เที่ยวสนุก ปลุกความ SPLASH กันทั่วไทย ด้วยความร่วมมือของพันธมิตร ได้แก่ Central Westville, บัตรเครดิต KTC, Royal Canin, Jerhigh & Jinny, Fujifilm Thailand, โรงพยาบาลสัตว์อารักษ์, Prynwan, Tailhappy, Momovida และ My Paws Backyard
พร้อมทั้งชวนร่วมสนุกกับแคมเปญออนไลน์ “Every Place Has a Story, Some Stories Begin with a Paw Print” ที่พ่อ ๆ แม่ ๆ สามารถร่วมแชร์ความทรงจำสุดประทับใจจากทริปท่องเที่ยวทั่วไทยกับลูกรักสี่ขา โดยเรื่องราวที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกพัฒนาเป็นคอนเทนต์วิดีโอโครงการ ซึ่งเจ้าของและลูกรักตัวจริงร่วมแสดง ทั้งยังมีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท เปิดรับเรื่องราวตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2569 และประกาศผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งดีลและโปรโมชันสุดพิเศษจากโครงการ Let’s Get SPLASH – วันชุ่มฉ่ำของเพื่อนซี้สี่ขา ได้ทาง
- Facebook Page: Pet Friendly Thailand – PFT
- Line OA: @petfriendlyth