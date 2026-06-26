เริ่ม 1ก.ค. 69!รฟท.ปรับเวลาเดินรถ “หัวลำโพง-ลพบุรี” และ”หัวลำโพง – ชุมทางฉะเชิงเทรา”ประชาชนสะดวกขึ้น

รฟท.แจ้งปรับเวลาเดินรถ “หัวลำโพง-ลพบุรี” และ”หัวลำโพง – ชุมทางฉะเชิงเทรา”เพื่อความสะดวกเดินทางประชาชนช่วงเย็น เริ่ม 1ก.ค. 69
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการขบวนรถชานเมืองที่ 301 กรุงเทพ(หัวลำโพง) - ลพบุรี และขบวนรถชานเมืองที่ 383 กรุงเทพ(หัวลำโพง) - ชุมทางฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเดินทางช่วงเย็น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ตามเวลาดังนี้
1. ขบวนรถชานเมืองที่ 301 กรุงเทพ (หัวลำโพง) - ลพบุรี ออกจากสถานีต้นทาง เวลา 16.45 น. ถึงสถานีปลายทาง เวลา 19.55 น.
2. ขบวนธรรมดาที่ 383 กรุงเทพ(หัวลำโพง) - ชุมทางฉะเชิงเทรา ออกจากสถานีต้นทาง เวลา 19.00 น. ถึงสถานีปลายทาง เวลา 20.50 น.
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเดินรถ ตารางเวลา และประกาศต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ "ทีมพีอาร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย" หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง