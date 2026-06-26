ม็อบชาวไร่อ้อยบุกหน้าก.อุตสาหกรรม ทวงถามเงินเยียวยาขายอ้อยสด120บาท/ตันอ้อย

ม็อบเกษตรกรชาวไร่อ้อยกนับพันคน ปักหลักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม ทวงถามเงินเยียวยาช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ขายอ้อยสด 120บาทต่อตันอ้อย
วันนี้ 26 มิถุนายน 2569 เมื่อเวลา 08.00 น. กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 2,500 คน ได้เดินทางด้วยรถบัสขนาดใหญ่จำนวน 60 คัน เข้าปิดล้อมชุมนุมด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. เพื่อทวงถามถึงมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ขายอ้อยสด 120 บาท/ตันอ้อย พร้อมขอความชัดเจนล่าสุด และยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงได้ตรึงกำลังรอบบริเวณกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยและเพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ โดยไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาภายในกระทรวง
ขณะเดียวกัน สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนในวันที่ 26 มิถุนายน 2569