ไทยออยล์ผนึก พพ.พัฒนา-ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ไทยออยล์เซ็นเอ็มโอยูกับ พพ.เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานศึกษาของภาครัฐ ชี้เป็นโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานศึกษาของภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ห่างไกล พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ส่งต่อพลังงานทดแทนสู่สังคม ผ่านโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษาของภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2561 โดยสำรวจและออกแบบติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดทักษะการดูแลรักษาระบบให้กับบุคลากรในพื้นที่ รวมแล้วกว่า 24 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 492.48 กิโลวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 428 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
ในปี 2569 นี้ ไทยออยล์มีเป้าหมายที่จะขยายการติดตั้งเพิ่มอีก 11 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 146 กิโลวัตต์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดชลบุรี
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ พพ. ในครั้งนี้สะท้อนถึงการผสานพลังและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขยายผลและยกระดับการเข้าถึงพลังงานทดแทน ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างยั่งยืนร่วมกัน
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง พพ. และไทยออยล์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยกรอบความร่วมมือนี้จะครอบคลุมการคัดเลือกโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข และโรงเรียนของรัฐที่มีความจำเป็น พพ.จะสนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูลพื้นฐาน และหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ขณะที่ไทยออยล์จะเสริมด้านทรัพยากร เทคโนโลยี และการออกแบบติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมถ่ายทอดทักษะการดูแลรักษาระบบให้กับบุคลากรและชุมชนในพื้นที่
ไทยออยล์ และ พพ.เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือที่โปร่งใส และตรวจสอบได้