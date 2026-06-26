จากน้องชายดีเจต้นหอม สู่ Grand Master T แห่ง CT Studio คนไทยผู้สร้างชื่อ PMU ไทยบนเวทีโลก

หลายคนอาจรู้จักเขาในฐานะ “น้องชายดีเจต้นหอม” แต่ในวงการ PMU เขาคือ “Grand Master T” จาก CT Studio คนไทยที่เคยคว้าแชมป์สักปากอันดับ 1 ทั้งในประเทศไทย เกาหลี และอินโดนีเซีย
จากคนหน้ากล้องในสายงานสื่อและโฆษณา สู่เส้นทาง PMU ที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์ ศิลป์ และความแม่นยำบนใบหน้า ชื่อของ Grand Master T เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในเวทีนานาชาติ
ล่าสุด Grand Master T ได้รับเชิญให้เป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ขึ้นโชว์เทคนิคสักปาก 9D ซึ่งเป็นเทคนิคที่เขาพัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง บนเวทีแข่งขันสักคิ้วสักปากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 2,000 คนจากทั่วโลก
บนเวทีเดียวกัน “ช่างหยก” จาก CT Studio ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสักคิ้วลายเส้น Hair Stroke บนคนจริงกลับมาได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่าฝีมือช่างไทยในวงการ PMU ทั้งงานสักปาก ฝังสีปาก และสักคิ้วลายเส้น สามารถยืนอยู่บนเวทีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ
ปัจจุบัน CT Studio ยังคงพัฒนางานสักคิ้วและสักปากในแนวทางที่เน้นความละเอียด ความเป็นธรรมชาติ และการออกแบบเฉพาะบุคคล โดยมี Grand Master Claudia ผู้ร่วมก่อตั้ง CT Studio และเจ้าของเทคนิค 9D สักคิ้วลายเส้น ร่วมวางรากฐานมาตรฐานการออกแบบคิ้วให้เหมาะกับโครงหน้าและผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ
จากชื่อที่หลายคนคุ้นในฐานะน้องชายของคนดัง วันนี้ Grand Master T กำลังสร้างชื่อของตัวเองในฐานะคนไทยที่พาฝีมือ PMU ไทยออกไปสู่สายตานานาชาติ และ CT Studio ก็กำลังถูกพูดถึงในฐานะทีมไทยที่ตั้งใจผลักดันงานสักคิ้วสักปากไทยให้ไปไกลกว่าที่หลายคนเคยรู้จัก
CT Studio
The Shelter โชคชัย 4 ชั้น 2 (Big C Food Service) ลาดพร้าว
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