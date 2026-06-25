สมาคมผู้ค้าเหล็กฯขานรับมติกมอ.ห้ามใช้เตาหลอม IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยทำโครงสร้างตึกสูง

สมาคมผู้ค้าเหล็กฯขานรับมติกมอ. ยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ในการผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาหรือคานในตึกสูง ลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น 30 วันก่อนประกาศใช้
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐาน เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ สนับสนุน มติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ กมอ.. ที่เห็นชอบ ในร่างการปรับปรุง มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มีมติ ห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท " IF " (Induction Furnace) หรือ เตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้าง เสา หรือคานของตึกสูง ขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้ แต่ต้องมี“เตาปรุงน้ำเหล็ก” เพื่อควบคุมและปรับปรุง คุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐาน
โดยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูง ต้องมาจากเตาหลอมแบบ EF (Electric Arc Furnace) หรือเตาอาร์คไฟฟ้า หรือไม่ก็ เป็นเหล็กข้ออ้อย ที่หลอมจาก BO (Basic Oxygen Furnace) คือเตาหลอมเหล็ก ขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก โดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็ก และเป่าออกซิเจน บริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งเจือปน เท่านั้ย
ทั้งนี้เพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF คือการหลอมเศษเหล็กเก่า เพื่อนำมารีไซเคิล เป็นเหล็ก เส้นก่อสร้าง แม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัด แต่มีข้อจำกัดด้านการกำจัด สารเจือปน ทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้ หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาหลอม ก็ได้เหล็กคุณภาพต่ำ
อย่างไรก็ตามร่าง มอก.เหล็กฉบับใหม่ ยังต้องประกาศรับฟังความเห็นจากสาธารณะชนอีก 30 วัน จึงจะมีมติชัดเจนแล้วประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ ซึ่งทางสมาคมฯก็คาดหวังว่าเมื่อผ่านกระบวน การรับฟัง ความคิด เห็น จะสามารถประกาศใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีผลกระทบ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความ ปลอดภัยของประชาชน