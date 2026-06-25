“สิริพงศ์”ยัน”คมนาคม”ล้มสร้างตึกใหม่ ปัดโอนงบจ่ายอุดหนุนรถไฟฟ้า”สายสีส้ม”

“สิริพงศ์”ยัน”คมนาคม”ล้มสร้างตึกใหม่ คืนงบแล้ว ปัดโอนงบจ่ายอุดหนุนรถไฟฟ้า”สายสีส้ม” แจง พ.ร.บ.โอนงบ เพื่อแก้วิกฤตประเทศ ย้ำคำนายกฯ ใช้ทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่า ตอบโจทย์ปัญหาประชาชน
วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ในการภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายโดยตั้งข้อสังเกตกรณีที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนเอกชนตามสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ในปีที่ 3 (2569) ที่ 20,223 ล้านบาท แต่ตอนพิจารณางบประมาณปี 2569 มีการอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ที่ 6,000 ล้านบาท และเมื่อมีการตั้งกรรมาธิการพิจารณาและแปรญัตติงบประมาณ ในที่สุดจึงเหลืองบส่วนนี้ที่ 4,914 ล้านบาท ขาดอีก 9,414 ล้านบาท ซึ่ง อาจเป็นการโอนหลอกหรือไม่ เพื่อโอนส่วนนี้ในการจ่ายค่าอุดหนุนรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือไม่
ขณะที่กระทรวงคมนาคม มีการโอนงบในส่วนของค่าก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ จำนวน 517,320,000 บาท ซึ่งก็เห็นด้วยที่กระทรวงจะตัดออกไป เพราะการก่อสร้างตึกใหม่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นทำเลทองในการพัฒนาโครงการแบบ TOD (Transit-Oriented Development) อีกทั้งยังมีราคาแพงมากกว่าอาคารใหม่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่พังถล่มลงมาเมื่อปีที่แล้ว
“กระทรวงคมนาคมใหม่ค่าก่อสร้าง 3,832 ล้านบาท การตัดงบก้อนนี้คือ จะมีผลกับปีต่อๆไป เห็นด้วยที่ตัดงบนี้ และประหยัดเงินภาษีได้มากถึง 3,945 ล้านบาท แต่ก็มีคำถามว่า รัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะเอาอย่างไรกับตึกกระทรวงใหม่จะเลิกทำเลยเปลี่ยนเป็นเช่าแทน, ปรับแบบให้เล็กลง ไม่ย้ายที่ตั้ง หรือปรับให้เล็กลง ย้ายที่ตั้ง” นายสุรเชษฐ์กล่าว
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วย่วาการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึง ประเด็น รถไฟฟ้าสายสีส้มว่า ในการตั้งงบประมาณทางสำนักงบประมาณจะดูบริบทหลายอย่าง เนื่องจากโครงการนี้ลงนามกันล่าช้าและการคาดการณ์ของสำนักงบประมาณระบุว่า ในปีงบประมาณ 2569 สามารถจัดสรรเงินจ่ายตรงงวดงานได้ที่ 6,000 ล้านบาท แต่เมื่อมีการพิจารณาแปรญัตติ จึงมีการปรับลดลงอีกจนขาดอีกประมาณหมื่นล้านบาท แต่ในการจ่ายเงินก็ต้องดูงวดงานที่ปรากฎก่อนว่า จะดำเนินการได้หรือไม่
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การโอนงบประมาณครั้งนี้จะมีการกันเงินบางส่วนไปจ่ายค่างวดงานของรถไฟฟ้าสายสีส้ม ไม่เป็นความจริง เพราะการโอนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติน้ำมันแพง ขอยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพอหาเงินจากที่อื่นมาจ่ายได้ จะกระทบน้อยที่สุด
ขณะที่การก่อสร้างอาคารใหม่ นายสิริพงศ์กล่าวว่า การตั้งงบประมาณส่วนนี้ไม่ใช่นโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม และขอบคุณที่สนับสนุนการตัดงบประมาณนี้ เพราะนายกรัฐมนตรี ไม่ให้หน่วยงานสร้างอาคารใหม่ ให้เน้นการบริหารจัดการหรือเช่าทดแทน เพราะฉะนั้นงบประมาณนี้จึงเป็นก้อนแรกที่เราตัดออกไป และจะไม่มีการตั้งงบประมาณในปีต่อๆไป จนกว่าจะเช่าต่อไม่ได้และในความจริงก็มีทางเลือกอีกหลายทางในการเช่าอาคารอื่นๆได้ ดังนั้น ขอเรียนว่า กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนให้มากที่สุด จะไม่หมดไปกับของฟุ่มเฟือย