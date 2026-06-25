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“สหกรุ๊ป แฟร์” เริ่มแล้ววันนี้ ปีนี้ทุบสถิติ MOU 20 โครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30” เปิดฉากขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผนึกกำลังบริษัทในเครือสหพัฒน์กว่า 100 แห่ง ตรึงราคา ลดค่าครองชีพ ช็อปสนุก 4 วันเต็ม พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ดีลพันธมิตร 20 โครงการ


เครือสหพัฒน์ เปิดฉากงาน ‘สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30’ อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ไปด้วยกันนะ’ ระดมสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการ จากบริษัทในเครือกว่า 100 แห่ง ตรึงราคาสวนภาวะเศรษฐกิจเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ผ่านการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรรวม 20 โครงการ จัดเต็มกับกิจกรรมบันเทิง สัมมนาอัปสกิลและรีสกิล ตลอด 4 วัน ตั้งแต่ 25-28 มิถุนายนนี้ ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา


นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานจัดงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส กล่าวว่า “แม้สถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้จะมีความไม่แน่นอน ทั้งจากภาวะสงคราม ความผันผวนด้านพลังงาน ซึ่งทำให้ต้นทุนวัตถุดิบการผลิตปรับตัวสูงขึ้น แต่ในงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งนี้ เครือสหพัฒน์ยังคงนโยบายที่จะตรึงราคาสินค้าเดิมไว้ พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค

ภายในงานมีสินค้าคุณภาพกว่า 1,000 รายการ มาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีแบรนด์ดังมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ มาม่า ฟาร์มเฮ้าส์ บีเอสซี วาโก้ เอราวอน ลาคอสต์ เปา ซื่อสัตย์ ซิสเท็มมา โชกุบุสซึ โคโดโม เวลแคร์ พร้อมด้วยโปรโมชันพิเศษและสิทธิประโยชน์จากสถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ กสิกรไทย ทีทีบี กรุงศรีอยุธยา เฟิร์สช้อยส์
กรุงเทพ ยูโอบี และ ICBC นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ ShopeePay ชำระค่าสินค้าพร้อมรับส่วนลดพิเศษและเงินคืน อีกทั้งยังคืนกำไรด้วยโซน Fest Space ที่ให้ผู้บริโภคนำใบเสร็จมาร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล ซึ่งมีทั้งโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์จากเครือสหพัฒน์


สำหรับทิศทางธุรกิจ เครือสหพัฒน์ยังคงเดินหน้าลงทุนและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยในงานสหกรุ๊ปแฟร์ & เฟส ปีนี้จะมีการลงนามความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรรวม 20 โครงการ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 30 ปี ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบนิเวศการค้าดิจิทัล การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนธุรกิจไลฟ์สไตล์

อีกหนึ่งสีสันใหม่ในงานปีนี้ คือ โซน Saha Group Restaurant ซึ่งได้รวมร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานจากญี่ปุ่นมาไว้ในพื้นที่เดียว ได้แก่ Ramen Korakuen ร้านราเมงแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น, Unagi Yondaime Kikukawa ร้านข้าวหน้าปลาไหลเก่าแก่จากญี่ปุ่นที่เปิดมานานกว่า 90 ปี และ Daishogun Burger ร้านเบอร์เกอร์เนื้อวากิวดีกรีแชมป์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น

ด้านกิจกรรมพิเศษจะมีความบันเทิงหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์คนทุกเจเนเรชัน ตลอดทั้ง 4 วัน เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจากไทยและต่างประเทศ แฟชั่นโชว์ การประกวด รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ที่ให้ผู้สนใจได้มาอัปสกิลและรีสกิล

“งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเท่านั้น แต่ยังมหกรรมงานแฟร์และเฟสติวัลที่ครบครันในงานเดียว และยังเป็นเวทีที่เชื่อมโยงผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน ปีนี้เราจึงตั้งใจส่งมอบทั้งสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า โอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และประสบการณ์แห่งความสุข เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันตามแนวคิด ‘ไปด้วยกันนะ’” นายธรรมรัตน์ กล่าว
งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30 จัดระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา


สำหรับทิศทางธุรกิจ เครือสหพัฒน์ยังคงเดินหน้าลงทุนและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยในงานสหกรุ๊ปแฟร์ & เฟส ปีนี้จะมีการลงนามความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรรวม 20 โครงการ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 30 ปี ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบนิเวศการค้าดิจิทัล การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนธุรกิจไลฟ์สไตล์

อีกหนึ่งสีสันใหม่ในงานปีนี้ คือ โซน Saha Group Restaurant ซึ่งได้รวมร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานจากญี่ปุ่นมาไว้ในพื้นที่เดียว ได้แก่ Ramen Korakuen ร้านราเมงแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น, Unagi Yondaime Kikukawa ร้านข้าวหน้าปลาไหลเก่าแก่จากญี่ปุ่นที่เปิดมานานกว่า 90 ปี และ Daishogun Burger ร้านเบอร์เกอร์เนื้อวากิวดีกรีแชมป์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น

ด้านกิจกรรมพิเศษจะมีความบันเทิงหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์คนทุกเจเนเรชัน ตลอดทั้ง 4 วัน เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจากไทยและต่างประเทศ แฟชั่นโชว์ การประกวด รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ที่ให้ผู้สนใจได้มาอัปสกิลและรีสกิล

“งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเท่านั้น แต่ยังมหกรรมงานแฟร์และเฟสติวัลที่ครบครันในงานเดียว และยังเป็นเวทีที่เชื่อมโยงผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน ปีนี้เราจึงตั้งใจส่งมอบทั้งสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า โอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และประสบการณ์แห่งความสุข เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันตามแนวคิด ‘ไปด้วยกันนะ’” นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย
งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30 จัดระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา

























“สหกรุ๊ป แฟร์” เริ่มแล้ววันนี้ ปีนี้ทุบสถิติ MOU 20 โครงการ
“สหกรุ๊ป แฟร์” เริ่มแล้ววันนี้ ปีนี้ทุบสถิติ MOU 20 โครงการ
“สหกรุ๊ป แฟร์” เริ่มแล้ววันนี้ ปีนี้ทุบสถิติ MOU 20 โครงการ
“สหกรุ๊ป แฟร์” เริ่มแล้ววันนี้ ปีนี้ทุบสถิติ MOU 20 โครงการ
“สหกรุ๊ป แฟร์” เริ่มแล้ววันนี้ ปีนี้ทุบสถิติ MOU 20 โครงการ
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