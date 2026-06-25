“สหกรุ๊ป แฟร์” เริ่มแล้ววันนี้ ปีนี้ทุบสถิติ MOU 20 โครงการ

“สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30” เปิดฉากขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผนึกกำลังบริษัทในเครือสหพัฒน์กว่า 100 แห่ง ตรึงราคา ลดค่าครองชีพ ช็อปสนุก 4 วันเต็ม พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ดีลพันธมิตร 20 โครงการ
เครือสหพัฒน์ เปิดฉากงาน ‘สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30’ อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ไปด้วยกันนะ’ ระดมสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการ จากบริษัทในเครือกว่า 100 แห่ง ตรึงราคาสวนภาวะเศรษฐกิจเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ผ่านการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรรวม 20 โครงการ จัดเต็มกับกิจกรรมบันเทิง สัมมนาอัปสกิลและรีสกิล ตลอด 4 วัน ตั้งแต่ 25-28 มิถุนายนนี้ ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานจัดงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส กล่าวว่า “แม้สถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้จะมีความไม่แน่นอน ทั้งจากภาวะสงคราม ความผันผวนด้านพลังงาน ซึ่งทำให้ต้นทุนวัตถุดิบการผลิตปรับตัวสูงขึ้น แต่ในงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งนี้ เครือสหพัฒน์ยังคงนโยบายที่จะตรึงราคาสินค้าเดิมไว้ พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค
ภายในงานมีสินค้าคุณภาพกว่า 1,000 รายการ มาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีแบรนด์ดังมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ มาม่า ฟาร์มเฮ้าส์ บีเอสซี วาโก้ เอราวอน ลาคอสต์ เปา ซื่อสัตย์ ซิสเท็มมา โชกุบุสซึ โคโดโม เวลแคร์ พร้อมด้วยโปรโมชันพิเศษและสิทธิประโยชน์จากสถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ กสิกรไทย ทีทีบี กรุงศรีอยุธยา เฟิร์สช้อยส์
กรุงเทพ ยูโอบี และ ICBC นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ ShopeePay ชำระค่าสินค้าพร้อมรับส่วนลดพิเศษและเงินคืน อีกทั้งยังคืนกำไรด้วยโซน Fest Space ที่ให้ผู้บริโภคนำใบเสร็จมาร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล ซึ่งมีทั้งโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์จากเครือสหพัฒน์
สำหรับทิศทางธุรกิจ เครือสหพัฒน์ยังคงเดินหน้าลงทุนและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยในงานสหกรุ๊ปแฟร์ & เฟส ปีนี้จะมีการลงนามความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรรวม 20 โครงการ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 30 ปี ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบนิเวศการค้าดิจิทัล การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนธุรกิจไลฟ์สไตล์
อีกหนึ่งสีสันใหม่ในงานปีนี้ คือ โซน Saha Group Restaurant ซึ่งได้รวมร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานจากญี่ปุ่นมาไว้ในพื้นที่เดียว ได้แก่ Ramen Korakuen ร้านราเมงแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น, Unagi Yondaime Kikukawa ร้านข้าวหน้าปลาไหลเก่าแก่จากญี่ปุ่นที่เปิดมานานกว่า 90 ปี และ Daishogun Burger ร้านเบอร์เกอร์เนื้อวากิวดีกรีแชมป์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น
ด้านกิจกรรมพิเศษจะมีความบันเทิงหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์คนทุกเจเนเรชัน ตลอดทั้ง 4 วัน เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจากไทยและต่างประเทศ แฟชั่นโชว์ การประกวด รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ที่ให้ผู้สนใจได้มาอัปสกิลและรีสกิล
“งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเท่านั้น แต่ยังมหกรรมงานแฟร์และเฟสติวัลที่ครบครันในงานเดียว และยังเป็นเวทีที่เชื่อมโยงผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน ปีนี้เราจึงตั้งใจส่งมอบทั้งสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า โอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และประสบการณ์แห่งความสุข เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันตามแนวคิด ‘ไปด้วยกันนะ’” นายธรรมรัตน์ กล่าว
งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30 จัดระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา
สำหรับทิศทางธุรกิจ เครือสหพัฒน์ยังคงเดินหน้าลงทุนและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยในงานสหกรุ๊ปแฟร์ & เฟส ปีนี้จะมีการลงนามความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรรวม 20 โครงการ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 30 ปี ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบนิเวศการค้าดิจิทัล การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนธุรกิจไลฟ์สไตล์
อีกหนึ่งสีสันใหม่ในงานปีนี้ คือ โซน Saha Group Restaurant ซึ่งได้รวมร้านอาหารชื่อดังระดับตำนานจากญี่ปุ่นมาไว้ในพื้นที่เดียว ได้แก่ Ramen Korakuen ร้านราเมงแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น, Unagi Yondaime Kikukawa ร้านข้าวหน้าปลาไหลเก่าแก่จากญี่ปุ่นที่เปิดมานานกว่า 90 ปี และ Daishogun Burger ร้านเบอร์เกอร์เนื้อวากิวดีกรีแชมป์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น
ด้านกิจกรรมพิเศษจะมีความบันเทิงหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์คนทุกเจเนเรชัน ตลอดทั้ง 4 วัน เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจากไทยและต่างประเทศ แฟชั่นโชว์ การประกวด รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ที่ให้ผู้สนใจได้มาอัปสกิลและรีสกิล
“งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเท่านั้น แต่ยังมหกรรมงานแฟร์และเฟสติวัลที่ครบครันในงานเดียว และยังเป็นเวทีที่เชื่อมโยงผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน ปีนี้เราจึงตั้งใจส่งมอบทั้งสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า โอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และประสบการณ์แห่งความสุข เพื่อให้ทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันตามแนวคิด ‘ไปด้วยกันนะ’” นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย
งานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30 จัดระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา