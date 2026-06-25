คนไทยเที่ยวสวนสนุกตปท.พุ่ง 2 เท่า Universal Singapore ยอดฮิตโต 219%

ผู้จัดการรายวัน 360 - Traveloka เผยนักท่องเที่ยวไทยซื้อบัตรเข้าสวนสนุกมากเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า สะท้อนเทรนด์ Experience-Led Travel ที่กำลังเติบโต โดยสวนสนุกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ Universal Studios Singapore เติบโต 219% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ข้อมูลการจองจาก Traveloka พบว่าการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกของนักท่องเที่ยวไทยมากกว่าปีที่แล้วเกือบ 2 เท่า ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากขึ้น
สวนสนุกกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยข้อมูลการจองจาก Traveloka พบการเติบโตอย่างโดดเด่นในสวนสนุกชั้นนำทั่วเอเชีย สะท้อนแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ (Experience-Led Travel) และความเป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมของทริปอีกต่อไป แต่กำลังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจน
จากข้อมูลการจองของ Traveloka พบว่าความต้องการเดินทางไปยังสวนสนุกยอดนิยมในภูมิภาคเอเชียของนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสวนสนุกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่
1. Universal Studios Singapore เติบโต 219% เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความนิยมของจุดหมายปลายทางระยะใกล้ที่เดินทางสะดวก คุ้มค่า และมอบประสบการณ์ครบครันทั้งความบันเทิง ร้านอาหาร และกิจกรรมตลอดทั้งวัน
2. Hong Kong Disneyland เติบโต 142% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความต้องการเดินทางพักผ่อนระยะใกล้ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเครื่องเล่น กิจกรรมพิเศษ และโปรแกรมตามฤดูกาลใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
3. Everland Theme Park ประเทศเกาหลีใต้ เติบโต 53% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสความนิยมด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์เกาหลีในหมู่นักท่องเที่ยวไทย
4. Tokyo Disneyland และ DisneySea ประเทศญี่ปุ่น เติบโต 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะ Tokyo DisneySea ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนซ้ำ ด้วยเครื่องเล่นและกิจกรรมตามฤดูกาลที่มีเอกลักษณ์และหาไม่ได้จากที่อื่นในโลก
นอกจากความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นแล้ว นักท่องเที่ยวไทยยังมีแนวโน้มใช้จ่ายกับการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกมากขึ้นอย่างชัดเจน โดย Traveloka พบว่าการซื้อบัตรเข้าสวนสนุกในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2569 เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
นางสาวทิภาพร ดวงมาก ผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager) ของ Traveloka กล่าวว่า “ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยวางแผนการเดินทางโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่สามารถสร้างความทรงจำและความประทับใจในระยะยาวมากขึ้น การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสวนสนุกชั้นนำในญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ สะท้อนให้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนตัดสินใจออกเดินทาง”
ในช่วงที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการใช้เวลาและงบประมาณการเดินทางมากขึ้น ประสบการณ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเลือกจุดหมายปลายทาง นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญหรือแลนด์มาร์กเท่านั้น แต่ยังมองหากิจกรรมที่สามารถสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับครอบครัว คู่รัก หรือกลุ่มเพื่อนได้
ขณะเดียวกัน สวนสนุกในปัจจุบันได้พัฒนาบทบาทจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว ไปสู่การเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์นักเดินทางหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ คู่รัก หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำ โดยได้รับความนิยมจากบรรยากาศที่มอบประสบการณ์แบบดื่มด่ำ กิจกรรมตามเทศกาล และธีมเครื่องเล่นที่อิงจากภาพยนตร์ แอนิเมชัน เกม และวัฒนธรรมสมัยนิยม
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังนิยมวางแผนการเดินทางแบบครบวงจรมากขึ้น โดยผสานการจองที่พัก เที่ยวบิน ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และกิจกรรมท้องถิ่นไว้ในทริปเดียว สอดคล้องกับความต้องการประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก ราบรื่น และตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวสวนสนุกในหมู่นักท่องเที่ยวไทยยังสอดคล้องกับแนวโน้มในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์กำลังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากรายงาน Asia-Pacific Amusement Park Market Analysis ของ Mordor Intelligence คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดสวนสนุกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตแตะ 98.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2574 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 6.34% ระหว่างปี 2569–2574 สะท้อนการขยายตัวของการลงทุนและการใช้จ่ายด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยวทั่วทั้งภูมิภาค
การเติบโตของการท่องเที่ยวสวนสนุกจึงเป็นมากกว่าเพียงกระแสความนิยมระยะสั้น แต่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่เลือกวางแผนการเดินทางโดยยึดประสบการณ์เป็นเป้าหมายหลัก ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจน ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสวนสนุกชั้นนำในญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ข้อมูลจาก Traveloka ชี้ว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวไทยในอนาคต
การที่นักท่องเที่ยวไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุดบนแพลตฟอร์มของ Traveloka ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางสถิติ แต่สะท้อนถึงนักเดินทางยุคใหม่ที่เลือกสร้างทริปโดยยึดประสบการณ์ที่มีความหมายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนแห่งความมหัศจรรย์ที่ DisneySea หรือช่วงเวลาสนุกสนานในฤดูร้อนที่ Everland ทุกประสบการณ์สามารถวางแผนและจองได้อย่างสะดวกผ่าน Traveloka