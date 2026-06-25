King of Bread Café ต่อยอดร้านบรันช์โฮมเมด สู่ธุรกิจแฟรนไชส์

King of Bread Café แบรนด์บรันช์โฮมเมดจากเกาะสมุย เดินหน้าพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ ภายใต้แนวคิด “Real Crafted Homemade Food” พร้อมขยายธุรกิจสู่ทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และพื้นที่ที่มีกลุ่มชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี แบรนด์เติบโตจากการให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาหารและการผลิตวัตถุดิบหลักด้วยตนเอง จนสร้างฐานลูกค้าทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว และลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอบอาหารเช้าสไตล์ตะวันตก
คุณเอก ตันเจริญ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ King of Bread Café กล่าวว่า ร้านเริ่มต้นจากเกาะสมุย และปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 4 สาขา และสาขาขนาดเล็ก 2 สาขา โดยมีฐานลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นักท่องเที่ยว และลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอบอาหารเช้าสไตล์ตะวันตก พร้อมกล่าวว่า “รสชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับร้านอาหาร โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติ เขาต้องได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยจากบ้านของเขาเอง ถ้าเขารู้สึกว่าไม่ใช่ เขาจะรู้ทันที”
หนึ่งในเอกลักษณ์ของ King of Bread Café คือการผลิตวัตถุดิบหลักด้วยตนเอง แทนการใช้วัตถุดิบสำเร็จรูปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง ไส้กรอก เบคอน โยเกิร์ต แยม และซอสต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมนูอาหารเช้าสไตล์ตะวันตก
เมนูของร้านสะท้อนแนวคิดดังกล่าวผ่านขนมปังซาวโดว์สูตรพิเศษ เบคอนและไส้กรอกโฮมเมด Eggs Benedict พร้อมซอสฮอลแลนเดสสูตรเฉพาะ Shakshuka และ Turkish Egg ที่พัฒนาขึ้นเป็นสูตรเฉพาะของร้าน ภายใต้แนวคิด “Simple but Delicious” ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ เทคนิคการปรุง และรสชาติในทุกจาน
จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจบนเกาะสมุย King of Bread Café เตรียมพัฒนาระบบแฟรนไชส์ควบคู่กับการจัดตั้งครัวกลางในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการผลิตและกระจายวัตถุดิบไปยังสาขาแฟรนไชส์ในอนาคต
คุณเอก ย้ำว่า King of Bread Café ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขยายสาขาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของอาหาร การบริการ และประสบการณ์ของลูกค้า เพราะหากขยายธุรกิจโดยไม่มีระบบรองรับที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของแบรนด์
การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ของ King of Bread Café จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งต่อสิทธิ์ในการใช้แบรนด์หรือสูตรอาหาร แต่รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นธุรกิจบนพื้นฐานของระบบที่ผ่านการพัฒนาและพิสูจน์มาแล้ว
ในด้านรูปแบบการลงทุน King of Bread Café วางโมเดลร้านที่ใช้พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร รองรับที่นั่งประมาณ 40–50 ที่นั่ง หรือประมาณ 20 โต๊ะ โดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นประมาณ 5.5 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมครัว อุปกรณ์หลัก และองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินร้าน ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทุนอาจแตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ ทำเล และเงื่อนไขของแต่ละสาขา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ King of Bread Café คือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือกลุ่ม Expat รวมถึงนักท่องเที่ยวระยะยาว และลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอบวัฒนธรรมบรันช์ โดยคุณเอกมองว่าการเลือกทำเลเป็นปัจจัยสำคัญของการขยายธุรกิจ เนื่องจากร้านเหมาะกับพื้นที่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจนมากกว่าการขยายสาขาในทุกทำเล
ด้านการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี King of Bread Café ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมองหาผู้ร่วมธุรกิจที่เข้าใจอาหาร เข้าใจวัฒนธรรมบรันช์ และมีความตั้งใจในการพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน มากกว่าการลงทุนตามกระแสหรือมุ่งหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
“เราอยากเจอคนที่สนใจ Brunch Culture จริง ๆ และอยากทำร้านอาหารที่ดี มีคุณภาพ ถ้าเคมีตรงกัน และตั้งใจจริงที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุข เราก็ยินดีต้อนรับมาที่ King of Bread” คุณเอกกล่าว
การเตรียมความพร้อมสู่ระบบแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการขยายธุรกิจ โดยคุณเอก กล่าวว่า King of Bread Café ได้แต่งตั้ง บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เพื่อร่วมวางระบบแฟรนไชส์ มาตรฐานการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหารจัดการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ลงทุน
คุณเอก กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านแฟรนไชส์เข้ามาร่วมวางระบบ ทำให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางการขยายธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้านมาตรฐานการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมของระบบหลังบ้าน เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต
นอกจากนี้ King of Bread Café ยังได้เข้าร่วมงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2026 (TFBO 2026) เพื่อนำเสนอแนวคิด “Real Crafted Homemade Food” รวมถึงรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์และแนวทางการบริหารจัดการของแบรนด์ โดยทีมงานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน ระบบสนับสนุนแฟรนไชส์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย
จากร้านบรันช์โฮมเมดบนเกาะสมุยที่เติบโตจากคุณภาพของอาหารและความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ วันนี้ King of Bread Café กำลังพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานและคุณภาพของอาหารเป็นรากฐานสำคัญของการขยายธุรกิจ