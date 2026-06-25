EDTH X MFEC ดันเครือสหพัฒน์ ขับเคลื่อนสู่ AI-Driven Enterprise

EDTH จับมือ MFEC ลงนาม MOU พัฒนาแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับองค์กร เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Google Workspace, Google Gemini และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจในเครือสหพัฒน์อย่างเป็นรูปธรรม
บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (EDTH) และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน (Collaboration Platform) และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity Platform) สำหรับองค์กร เพื่อยกระดับการดำเนินงานบนระบบคลาวด์ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในเครือสหพัฒน์
ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งสนับสนุนการนำ Google Workspace, Google Gemini และบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการข้อมูล และการพัฒนาแนวทางการใช้งาน Agentic AI เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ตลอดจนสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน Digital Transformation ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
นายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (EDTH) กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีคลาวด์ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ เครือสหพัฒน์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการนำ Google Workspace, Google Gemini และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการใช้งาน AI อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในเครือสหพัฒน์”
ภายใต้กรอบการดำเนินงานดังกล่าว EDTH จะทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของเครือสหพัฒน์ ขณะที่ MFEC จะสนับสนุนองค์ความรู้ แนวทางการใช้งานเทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล กิจกรรมอบรม และเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีและบุคลากรให้สามารถนำ AI ไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “MFEC มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรไทย การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงเป้าหมายในการยกระดับการทำงานด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เทคโนโลยีคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ โดย MFEC พร้อมสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ Digital Transformation เพื่อช่วยให้องค์กรในเครือสหพัฒน์สามารถนำ AI และนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว”
นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมทักษะด้าน AI และการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การอบรม เวิร์กช็อป และโครงการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม โดยทั้งสองฝ่ายจะติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต