CAAT ออกประกาศผ่อนคลาย บิน”โดรน” พื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา คุม 7 จังหวัด เฉพาะพื้นที่เสี่ยง

CAAT ออกประกาศฉบับใหม่ ผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา คุมเข้มเฉพาะบางอำเภอของ 7 จังหวัดชายแดน ที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านความมั่นคง
วันที่ 25 มิ.ย. 2569 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2569 โดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายหลังการประเมินร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
จากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลง และความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลง CAAT จึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติ ขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน
ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ 7 จังหวัดชายแดน ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประเทศ ได้แก่
- จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน
- จังหวัดศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์
- จังหวัดสุรินทร์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด
-จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอละหานทราย และอำเภอบ้านกรวด
-จังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา
-จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน
-จังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอบ่อไร่
สำหรับพื้นที่ควบคุมดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาจพิจารณาอนุญาตให้ปฏิบัติการบินได้เป็นกรณีเฉพาะ ได้แก่ การบินเพื่อการเกษตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินโดรนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน การขึ้นทะเบียนอากาศยาน การมีประกันภัยภาคบังคับ และการขออนุญาตปฏิบัติการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนดำเนินการบินทุกครั้ง
CAAT ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินของประเทศไทยเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และสร้างสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2569 > https://www.caat.or.th/laws-regulations/205573/