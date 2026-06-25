DHAS คว้า Guinness World Records เครื่องเขียน 4 ไอเทมใหญ่ที่สุดในโลก

ดี.เอช.เอ. สยามวาลา สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยและในโลก เผยโฉมสถิติเครื่องเขียน 4 ไอเทมใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมพลิกโฉมองค์กรสู่ 120 ปี เดินเกมส์รุกยกระดับขึ้นแท่นบริษัทนานาชาติ
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด (DHAS) ประกาศหมุดหมายสำคัญก่อนก้าวสู่ปีที่ 120 ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ “ครั้งแรกของไทย” และ “ครั้งแรกของโลก” ผ่านเครื่องเขียนขนาดใหญ่ 4 รายการ ได้แก่ แฟ้มตราช้าง สมุดฉีกตราช้าง ปากกา Quantum และดินสอสีไม้ Master Art ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Guinness World Records สะท้อนแนวคิด “One Step Ahead” และการไม่หยุดนับหนึ่งใหม่ขององค์กรไทยที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 119 ปี
การดำเนินงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างความสำเร็จเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 12 ขององค์กร ทั้งการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต การส่งต่อบทบาทสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ และการต่อยอดศักยภาพขององค์กรไทยสู่เวทีระดับโลก ภายใต้รากฐานด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ในเครือ ไม่ว่าจะเป็นตราช้าง Quantum และ Master Art มาอย่างต่อเนื่อง
นายทิศทวัช ตาตุ ผู้อำนวยการด้านบริหารการผลิต บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด กล่าวว่า “การสร้างเครื่องเขียนขนาดใหญ่ทั้ง 4 ไอเทมในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อสร้างสถิติ แต่เป็นสัญลักษณ์ของแนวคิด One Step Ahead ที่อยู่ใน DNA ขององค์กรมาโดยตลอด ตลอด 119 ปีที่ผ่านมา DHAS เติบโตจากการไม่หยุดคิด ไม่หยุดพัฒนา และไม่หยุดนับหนึ่งใหม่ หลายคนอาจมองว่าการสร้างเครื่องเขียนขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ดูเกินความจำเป็น แต่สำหรับเรา นี่คือการแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรอยู่เสมอ การสร้างสรรค์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เส้นชัย แต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ ก่อนที่ DHAS จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 120 พร้อมต่อยอดศักยภาพของแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ”
นอกเหนือจากการเติบโตในประเทศไทย ปัจจุบัน DHAS ยังมีการดำเนินธุรกิจและส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรไทยสู่การเป็นบริษัทนานาชาติ และขยายโอกาสการเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้ง 4 ไอเทมได้รับการตรวจวัดและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ Guinness World Records ก่อนจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Guinness World Records ในแต่ละประเภท นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
• แฟ้มที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำลองจากแฟ้มตราช้าง รุ่น 120 มีความสูง 1.752 เมตร ยาว 1.425 เมตร กว้าง 0.410 เมตร และมีน้ำหนัก 71.42 กิโลกรัม โดยแฟ้มตราช้างถือเป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกที่อยู่คู่โต๊ะทำงานคนไทยมายาวนาน และเป็นตัวแทนของการเติบโตของภาคธุรกิจไทยในแต่ละยุคสมัย
• สมุดฉีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำลองจากสมุดฉีกตราช้าง รุ่น P101 มีความสูง 2.100 เมตร กว้าง 1.485 เมตร หนา 0.015 เมตร น้ำหนัก 33.02 กิโลกรัม และมีจำนวน 53 หน้า สะท้อนบทบาทของสมุดฉีกในฐานะจุดเริ่มต้นของการบันทึกความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของคนไทยหลายรุ่น
• ปากกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำลองจากปากกา Quantum 007 HITZ มีความยาว 7.100 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.567 เมตร และบรรจุหมึกปริมาณ 0.5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ระดับตำนานของแบรนด์ Quantum ที่มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกกระแสความนิยมปากกาแบบกดในประเทศไทย และสะท้อนแนวคิดด้านนวัตกรรมที่กล้าคิดและกล้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ดินสอสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำลองจากดินสอสีไม้ Master Art มีความยาว 10.534 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 เมตร โดย Master Art เป็นแบรนด์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสีไม้ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยมาหลายรุ่น
พิธีรับมอบใบรับรองสถิติโลกจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จครั้งสำคัญขององค์กรไทย
ภายในงาน นายยิ่งศักดิ์ สยามวาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและร่วมในพิธี ขณะที่ Ms. Aynee Toorabally GUINNESS WORLD RECORDS® OFFICIAL ADJUDICATOR เป็นผู้มอบใบรับรองอย่างเป็นทางการ
ปัจจุบัน บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิด “One Step Ahead” พร้อมต่อยอดจุดแข็งด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความเข้าใจผู้บริโภคที่สั่งสมมายาวนานกว่า 119 ปี โดยดำเนินธุรกิจด้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ศิลปะ ผ่านแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่บทใหม่ของการเติบโต และก้าวสู่ปีที่ 120 ในฐานะองค์กรไทยที่พร้อมแข่งขันและเติบโตบนเวทีระดับนานาชาติต่อไป