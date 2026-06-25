AOT คาดขึ้น PSC ดันรายได้ปี 70 เพิ่ม 1 หมื่นล้าน ทุ่ม 3 แสนล้านขยายสนามบินรับ160 ล้านคนปี 77

AOT คาด ปี 70 รับรายได้เพิ่ม 1 หมื่นล้านบาทจากปรับขึ้นค่า PSC ดันรายได้รวมทั้งปี เพิ่มกว่า 5% ส่วนผู้โดยสาร 6 สนามบินคาดเพิ่มขึ้น 2% แตะ 129 ล้านคน พร้อม ทุ่ม 3 แสนล้าน พัฒนาสนามบิน รองรับ 160 ล้านคนภายในปี 77 ส่วน สุวรรณภูมิพัฒนารับ 120 ล้านคน 5 ปีแรก ลุย East Expansion , South Terminal เฟส1 , ดอนเมืองเฟส 3 รวมกว่า 8-9 หมื่นล้านบาท มั่นใจ ยังไม่ต้องใช้เงินกู้ ส่วนผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และคาร์โก้ รายที่ 3 ที่สุวรรณภูมิจ่อครม.อนุมัติชื่อ AOTGA
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า AOT คาดว่า จำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่าน 6 ท่าอากาศยาน ในปีงบประมาณ 2570 (ต.ค.2569-ก.ย.2570) ที่ประมาณ 129 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2% หลังจากสถิติจำนวนผู้โดยสาร ในช่วง 8 เดือนแรกปี 2569 (ต.ค. 68- พ.ค.69 ) มีจำนวนผู้โดยสารรวม 90.98 ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 2.76% เที่ยวบิน 552,119 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1.38% โดยคาดอีก 4 เดือนก่อนปิดงบปี 69 ( มิ.ย.-ก.ย.) จำนวนผู้โดยสารน่าจะลดลง เนื่องจากผลของสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A1) พุ่งขึ้นซึ่งคิดเป็นต้นทุน 40% ของราคาตั๋วส่งผลให้การเดินทางลดลง โดยคาดปริมาณผู้โดยสารทั้งปี 2569 (ต.ค.2568/ก.ย.2569) จะทรงตัวประมาณ 126 ล้านคนเท่ากับปีก่อนหน้า
แม้การเติบโตของจำนวนผู้โดยสารยังไม่มาก แต่รายได้งวดปี 70 คาดโตมากกว่า 5% หรือมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยจะสร้างเม็ดเงินกระแสเงินสดประมาณปีละ 1 หมื่นล้านบาท โดยค่า PSC เก็บจากผู้โดยสารขาระหว่างประเทศที่มีประมาณ 34 ล้านคนและคิดเป็น 5% ของตั๋วโดยสาร หรือประมาณ 40 บาท/เที่ยว
ดังนั้นจะทำให้สัดส่วนรายได้จากการบิน (Aero) กับ รายได้ไม่ใช่การบิน (Non-Aero) ในระยะยาว 60%-40% จากปัจจุบันมีสัดส่วน 51%-49% ที่ปรับจากปีก่อนที่ 54%-46%
อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ AOT เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน ส่งเสริมการเปิดเส้นทางใหม่ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงสร้างความร่วมมือกับสายการบินและภาคท่องเที่ยวในการกระตุ้นการเดินทางระหว่างประเทศ
@ขยายสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง รับ 110 ล้านคน
นางสาวปวีณา กล่าวว่า AOT จึงเร่งขยายศักยภาพของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง (สุวรรณภูมิ , ดอนเมือง, ภูเก็ต, หาดใหญ่, เชียงใหม่, เชียงราย) ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 160 ล้านคน/ปี ภายในปี 2577 ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน โดยจะมีการลงทุนครั้งใหญ่ ราว 3 แสนล้านบาทในช่วง 10 กว่าปี
- โครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอครม. ที่จะมีพื้นที่ใช้สอยอีก 81,000 ตารางเมตร คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2574 ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถรองรับเพิ่มเป็น 70 ล้านคน/ปี แต่คาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเติบโตขึ้นเป็น 73-77 ล้านคน/ปี จึงต้องเร่งก่อสร้างอาคารทิศใต้
- โครงการอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) งบลงทุนราว 2.4 แสนบ้านบาท พื้นที่กว่า 750,000 ตารางเมตร จะแบ่งการก่อสร้าง 3 ระยะ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการออกแบบ หลังจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านทิศใต้ ในปี 2572 คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้เฟสแรก ในช่วงปี 2576ที่จะดำเนินการคู่ขนานไปกับ East Expansion ซึ่งเฟสแรกที่รองรับวผู้โดยสารได้ 15 ล้านคน/ปี ส่วนเฟส 2 คาดอีก 2 ปีให้หลังจะเริ่มก่อสร้างต่อเนื่อง จะทำให้รองรับได้เพิ่มเป็น 30 ล้านคน/ปี รวมกับอาคารผู้โดยสารหลักจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองรับได้ 100 ล้านคน/ปี แต่จะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลัก ทำให้ขีดความสามารถเหลือ 80-85 ล้านคน/ปี ขณะที่คาดการณ์ผู้โดยสารจะเติบโตเป็น 85-87 ล้านคน ซึ่งเมื่อนั้นจะเริ่มก่อสร้างเฟส 3 และรันเวย์ที่4 หรืออาจะใช้เทคโนโลยีในการขยายการรองรับผู้โดยสารที่เติบโตขึ้น
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส 3 มูลค่า 6.3 พันบ้านบาท จากเดิม 3.6 หมื่นล้านบาท จะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และอาคาร 2 ให้ทันสมัยพร้อมปรับปรุงระบบการจราจรภายในสนามบินให้คล่องตัวมากขึ้น และเชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2577 โดยจะรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี โดยเรื่องอยู่ที่กระทรวงคมนาคม และจะนำเสนอต่อครม.อนุมัติปรับวงเงินลงทุน
โดย 3 โครงการแรกนี้จะดำเนินไปพร้อมกันในช่วง 5 ปีแรก ที่คาดใช้เงินราว 8-9 หมื่นล้านบาท
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หลังใหม่บริเวณด้านทิศใต้ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมทั้งหมดให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมขยายและปรับปรุงลานจอดอากาศยาน และก่อสร้างพื้นที่จอดรถยนต์ 1,100 คัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2577 โดยยังไม่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท - ท่าอากาศยานภูเก็ต จะก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และขยายอาคารเทียบเครื่องบิน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2574 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ทำคู่ขนานกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) โดยคาดว่าจะจัดทำแผนแม่บทเสร็จสิ้นภายในปี 2569 นี้
- ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ออกแบบอาคารผู้โดยสารแล้วเตรียมจัดทีโออาร์ประมูลงานก่อสร้าง
@ต่อสัญญา BFS ชั่วคราว ระหว่างรอประมูลสัมปทานบริการภาคพื้น/คลังสินค้า รายที่ 2
นางสาวปวีณา กล่าวว่า เตรียมเปิดประมูลหาผู้ให้บริการภาคพื้นและการขนส่งสินค้าทางอากาศ รายที่ 2 สัญญาสัมปทาน 30 ปี หลังจากรายเดิม คือ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS)ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ซึ่งจะหมดอายุในเดือน ก.ย.69 ซึ่งAOT ต่ออายุชั่วคราว 3 ปี ส่วนการเปิดประมูลรายใหม่ คาดว่าจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอในเดือนก.ย.-ต.ต.69 นี้ และใช้เวลาในการพิจารณาคัดเลือกอีกระยะหนึ่ง
นอกจากนี้ AOT จะเพิ่มศักยภาพการให้บริการภาคพื้นและการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และโครงการให้บริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการรายที่ 3 คือ บริษัทบริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AOT โดยเตรียมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนต่อไป