ทางด่วน Double Deck รอ”คลัง”เคลียร์ปมขยาย 22 ปี 5 เดือนเก็บ 50 บาทตลอดสาย คาด กทพ.สูญรายได้เกือบ 2 พันล้าน/ปี

"พิพัฒน์" ยืนยันขยายสัมปทานทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) ต้องได้ข้อสรุปเหมาะสม รอ”คลัง-บอร์ด PPP “ ศึกษารายละเอียดความคุ้มค่า ขณะที่ลดค่าผ่านทางเหลือ 50 บาทตลอดสาย คาดกทพ.สูญรายได้ ปีละ 1,500-2,000 ล้านบาท
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) บนทางพิเศษศรีรัช ช่วงพระราม 9-งามวงศ์วาน ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐเเละเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการลงทุนและการขยายระยะเวลาสัญญา ที่ผ่านมามีการเจรจาผลตอบแทนไปแล้ว ส่วนจะสามารถรับได้แค่ไหน กระทรวงคมนาคม และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ไม่ได้ตัดสินใจ แต่อยู่ที่กระทรวงการคลัง และบอร์ด PPP เป็นผู้ตัดสินใจ เพื่อเดินหน้า ซึ่ง คาดว่า น่าจะมีคำตอบจากกระทรวงการคลังและสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในปีนี้ เพื่อสามารถจัดเก็บค่าผ่านทางที่ 50 บาทตลอดสาย
“การขยายอายุสัญญาสัมปทาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของโครงการนั้น กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและส่งรายละเอียดกลับมายังกระทรวงคมนาคม ก่อนนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ทั้งในด้านความคุ้มค่า ผลตอบแทนของภาครัฐ และผลประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ก่อนเสนออนุมัติโครงการในขั้นตอนสุดท้าย”
นายพิพัฒน์ย้ำว่า กระทรวงคมนาคมไม่ได้ชะลอการดำเนินงาน โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งงานออกแบบและงานวิศวกรรม เพื่อให้สามารถเริ่มโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ
“กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนกว่า 300 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ใต้แนวทางด่วน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง รวมถึงจะหารือกับสหภาพแรงงานของ กทพ. เพื่อชี้แจงถึงประโยชน์ของโครงการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายทางพิเศษ และบรรเทาปัญหาการจราจรในระยะยาว”
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าฯกทพ. กล่าวว่า กทพ.ได้เสนอการลงทุนทางด่วนชั้นที่ 2 หรือ Double Deck ช่วงงามวงศ์วาน - พระราม 9 ระยะทาง 20.09 กิโลเมตร วงเงินราว 34,800 ล้านบาท โดยจะมีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 22 ปี 5 เดือน ให้กับคู่สัมปทานนั้น ปัจจุบันเสนอคณะกรรมการ PPP แล้วและทาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยังพิจารณา เรื่องการขยายระยะเวลาอยู่ รวมถึง ที่จะมีการปรับลดอัตราค่าผ่านทางลงจากทางด่วนขั้น 1,ขั้นที่ 2 ต่อเชื่อมสายพระราม 9-งามวงศ์วาน จากปัจจุบันค่าผ่านทาง รวม 90 บาท เหลือ 50 บาทตลอดสาย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของกทพ.
รายงานข่าวแจ้งระบุว่า ทางกระทรวงการคลังยังพิจารณาเรื่องระยะเวลาการขยายสัมปทานให้เอกชนที่ 22 ปี 5 เดือน ว่าเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงการลดค่าผ่านทางลงเหลือ 50 บาทตลอดสาย ซึ่งประเมินว่ากทพ.จะต้องสูญรายได้ลงจากปัจจุบัน 1,500-2,000 ล้านบาทต่อปี