DITP ผนึก CEA จัดงาน “Thailand Content Market 2026” 20 - 22 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และพันธมิตรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “Thailand Content Market 2026” (TCM2026) งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย มุ่งสร้างเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย ผู้สร้างสรรค์ นักลงทุน และผู้ซื้อจากทั่วโลก พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาค
Thailand Content Market 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศอย่างดียิ่ง ปัจจุบันมีผู้แสดงสินค้าเข้าร่วมงานแล้วกว่า 300 ราย ครอบคลุมหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ พร้อมด้วย Country Pavilion จากเกาหลี จีน ญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน รวมถึงมีคู่ค้าต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 300 ราย จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก คาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมคอนเทนต์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจความบันเทิง แต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล จากต้นทุนด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งออก การสร้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ที่ผ่านมา คอนเทนต์ไทยได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และรูปแบบคอนเทนต์ใหม่ ๆ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย และความพร้อมของอุตสาหกรรมที่จะก้าวสู่ตลาดโลก
DITP มีภารกิจสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ การจัดคณะผู้แทนการค้า การเจรจาธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าทั่วโลก การส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก
ด้วยศักยภาพและโอกาสของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย DITP จึงได้ริเริ่มจัดงาน Thailand Content Market 2026 ขึ้น เพื่อเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มระดับประเทศ รวบรวมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้มาอยู่บนเวทีเดียวกัน ตั้งแต่ผู้สร้าง ผู้ผลิต เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงผู้ซื้อ นักลงทุน และพันธมิตรจากทั่วโลก เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สร้างโอกาสใหม่ในการส่งออก และยกระดับประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาค”
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง DITP และ CEA ในการจัดงาน Thailand Content Market 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ทั้งในมิติการค้า การลงทุน และการพัฒนาศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
สำหรับ CEA เราได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสำคัญอย่าง CEA Content Lab และ Content Project Market จนต่อยอดสู่ Bangkok International Content Market 2026 (BICM2026) ภายใต้งาน Thailand Content Market 2026 ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายและพื้นที่เจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซีรีส์ และแอนิเมชัน ผ่านกิจกรรมสำคัญทั้งการนำเสนอโปรเจ็กต์ การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
ประเทศไทยมีต้นทุนสำคัญทั้งด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบุคลากรที่มีศักยภาพ สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการสร้างผลงานที่ดี แต่คือการสร้างระบบที่ช่วยให้ผลงานเหล่านั้น สามารถเติบโต สร้างมูลค่า และพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าสูง (High-Value IP) และแข่งขันได้ในระดับสากล Thailand Content Market 2026 จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และตลาดจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ไทยได้ต่อยอดสู่การลงทุน การร่วมผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
สำหรับ Thailand Content Market 2026 ได้รับการออกแบบให้เป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์แบบครบวงจร ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยแบ่งออกเป็น 12 หมวดธุรกิจ ได้แก่ Film, TV & Series, GL/BL, Production, Game, Animation, Character, Book & E-Learning, Art Toy, Toy, Board Game และ Content Services
ภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญ เช่น พื้นที่จัดแสดงผลงาน การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การนำเสนอผลงาน (Pitching Session) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนำเสนอศักยภาพ สร้างพันธมิตร และต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่ตลาดโลก
นอกจากเวทีธุรกิจแล้ว Thailand Content Market 2026 ยังเปิดพื้นที่สำหรับประชาชนทั่วไป ให้ทุกคนได้สัมผัสโลกของคอนเทนต์ไทยอย่างใกล้ชิด ผ่าน Showcase ผลงานสร้างสรรค์ กิจกรรมจากผู้สร้างคอนเทนต์ การนำเสนอเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรม รวมถึงโอกาสในการพบปะและเรียนรู้เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานจากนักสร้างสรรค์ไทย ภายในงาน ผู้เข้าชมยังสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจคอนเทนต์ไทยได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คาแรกเตอร์ สินค้า Merchandise เกม ของสะสม งานออกแบบสร้างสรรค์ และผลงานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ โดยหลายผลงานจะนำมาเปิดตัวและจัดแสดงเป็นครั้งแรกภายในงาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ และร่วมสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยอย่างใกล้ชิด
Thailand Content Market 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G เปิดให้เข้าชมฟรี
Thailand Content Market 2026 ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย และเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลก รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.thailandcontentmarket.com