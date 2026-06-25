กรมการค้าภายใน ผนึกทุกภาคส่วนเร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง ดันบริโภคในประเทศ–ขยายตลาดส่งออก พร้อมสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยว

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้ง กรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและช่วยดูดซับผลผลิต เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะตลาดกุ้งที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้
นายวิทยากร กล่าวต่ออีกว่า กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การกระจายกุ้งผ่านเครือข่ายภาคเอกชน และได้หารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทย และพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย จากจังหวัดระนอง อ่าวพังงา และภูเก็ต โดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและตรงจุด
นายวิทยากร กล่าวว่า จากการหารือภาคเอกชนและเกษตรกร ได้แนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยกรมการค้าภายในได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทย เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียในการเปิดตลาดกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
นอกจากการพยุงราคาและขยายตลาดแล้ว การปรับโครงสร้างระหว่างต้นทุนและราคาเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรมีความเหมาะสม โดยสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทยจะปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง รวมถึงภาครัฐจะเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) เพื่อพิจารณา
นายวิทยากร ยังกล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกัน ทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทย โดยจะร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” (Thai Shrimp) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการประชาสัมพันธ์กุ้งไทยผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และผลักดันการขยายตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.)
นายวิทยากร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเร่งการดูดซับผลผลิตในระยะนี้ กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ ได้แก่ Makro, Lotus’s, Tops, GO Wholesale, Big C และ Super Cheap เพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้ และกระจายจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มการดูดซับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเป็นรูปธรรม
“กรมการค้าภายในจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการตลาด ควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กุ้งไทย เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายวิทยากร กล่าว