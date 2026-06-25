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กรมการค้าภายใน ผนึกทุกภาคส่วนเร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง ดันบริโภคในประเทศ–ขยายตลาดส่งออก พร้อมสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้ง กรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและช่วยดูดซับผลผลิต เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะตลาดกุ้งที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้

นายวิทยากร กล่าวต่ออีกว่า กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การกระจายกุ้งผ่านเครือข่ายภาคเอกชน และได้หารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทย และพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย จากจังหวัดระนอง อ่าวพังงา และภูเก็ต โดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและตรงจุด


นายวิทยากร กล่าวว่า จากการหารือภาคเอกชนและเกษตรกร ได้แนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยกรมการค้าภายในได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทย เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียในการเปิดตลาดกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นอกจากการพยุงราคาและขยายตลาดแล้ว การปรับโครงสร้างระหว่างต้นทุนและราคาเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรมีความเหมาะสม โดยสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทยจะปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง รวมถึงภาครัฐจะเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) เพื่อพิจารณา

นายวิทยากร ยังกล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกัน ทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทย โดยจะร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” (Thai Shrimp) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการประชาสัมพันธ์กุ้งไทยผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และผลักดันการขยายตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.)

นายวิทยากร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเร่งการดูดซับผลผลิตในระยะนี้ กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ ได้แก่ Makro, Lotus’s, Tops, GO Wholesale, Big C และ Super Cheap เพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้ และกระจายจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มการดูดซับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเป็นรูปธรรม

“กรมการค้าภายในจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการตลาด ควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กุ้งไทย เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายวิทยากร กล่าว














กรมการค้าภายใน ผนึกทุกภาคส่วนเร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง ดันบริโภคในประเทศ–ขยายตลาดส่งออก พร้อมสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยว
กรมการค้าภายใน ผนึกทุกภาคส่วนเร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง ดันบริโภคในประเทศ–ขยายตลาดส่งออก พร้อมสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยว
กรมการค้าภายใน ผนึกทุกภาคส่วนเร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง ดันบริโภคในประเทศ–ขยายตลาดส่งออก พร้อมสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยว
กรมการค้าภายใน ผนึกทุกภาคส่วนเร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง ดันบริโภคในประเทศ–ขยายตลาดส่งออก พร้อมสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยว
กรมการค้าภายใน ผนึกทุกภาคส่วนเร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง ดันบริโภคในประเทศ–ขยายตลาดส่งออก พร้อมสร้างแบรนด์ “กุ้งไทย” เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดท่องเที่ยว
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