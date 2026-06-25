ปัญหา 5 ข้อ รอ ผู้ว่ากทม.คนใหม่

ชาวเน็ต กรุงเทพมหานคร ให้การบ้าน ว่าที่ผู้ว่าฯ คนใหม่ พัฒนา “คุณภาพชีวิตคนเมือง” ใน 5 ประเด็นหลัก “สิ่งแวดล้อม-การจราจร-ความปลอดภัย-แก้ปัญหาน้ำท่วม-เศรษฐกิจ และ คุณภาพชีวิต” ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“เรียลวอทช์ แล๊ป”(RealWatch Lab) ส่วนวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (Research and Data Analytics) บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ด้าน AI Transformation & Solution และ AI-Data Driven Technology เปิดเผยถึง ผลสำรวจความเห็นของชาวเน็ตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-21 มิถุนายน 2569 จำนวนกว่า 20,000 ข้อความ พบว่า 18,000 กว่าข้อความโพสต์เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเลือก
ในขณะที่ 1,740 ข้อความ จากโซเชียล มีเดีย ในทุกแพลตฟอร์ม เขียนข้อความถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ว่าที่ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) คนใหม่ ทำ ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 ว่า ต้องการให้ ว่าที่ผู้ว่าฯ เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วน 52% ของการโพสต์ข้อความทั้งหมดต้องการให้ว่าที่ผู้ว่าฯ คนใหม่ ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในเมือง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการขยะ ของกรุงเทพมหานคร การคัดแยกขยะ ไปจนถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพ และ การลดฝุ่น PM2.5
ตามรายงานของกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะเฉลี่ย 8,700-9,000 ตันต่อวัน (ในช่วงเทศกาลอาจจะสูงถึง 10,000 ตันต่อวัน) หรือ ประมาณ 4.84 ล้านตันต่อปี
ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 44.8 ล้านตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.6% ของพื้นที่เมืองทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 8.27 ตารางเมตร ต่อ ประชากร 1 คน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อสัดส่วนประชากรที่องค์กรอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9-15 ตารางเมตร ต่อ ประชากร 1 คน
อันดับที่สอง คิดเป็นสัดส่วน 17% เป็นเรื่องของการจัดการด้านการจราจรและการพัฒนาการเดินทางในเมือง โดยความเห็นส่วนใหญ่ คือ ต้องการให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ลดลง โดยระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบรถสาธารณะในปัจจุบันมีต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะการใช้รถไฟฟ้า รวมถึงอยากให้มีการเชื่อมโยงระบบคมนาคมในพื้นที่ให้เชื่อมต่อกัน ทั้ง รถ ราง เรือ และ ทำให้ต้นทุนในการเดินทางถูกลง
อันดับที่สาม คิดเป็นสัดส่วน 15% เป็นเรื่องของความปลอดภัย และ ความเป็นระเบียบของเมือง โดยความเห็นส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการให้มีการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางเท้าให้เหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในพื้นที่สาธารณะ ต้องการให้คนที่เดินทางเท้ามีความปลอดภัยในการใช้งาน ไปจนถึง การจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้า ที่เหมาะสม เป็นต้น
อันดับที่สี่ คิดเป็นสัดส่วน 12% เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และ การพัฒนาระบบระบายน้ำ โดยข้อความส่วนใหญ่ต้องการให้มีการบริหารจัดการระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่มีพายุและฝนตกหนัก ควรมีการลอกท่อเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำของเมือง เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นเวลานานในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
อันดับห้า คิดเป็นสัดส่วน 3% เป็นเรื่องการดูแลปากท้องเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยข้อความส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปรับลดค่าเช่าพื้นที่ในตลาดนัดสวนจตุจักร ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมไปถึง การสร้างโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำมาหากิน และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 18 คน และ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,507,523 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกจำนวน 20,548 คน