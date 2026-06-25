แมคโดนัลด์ ปล่อยโฆษณาไวรัล พลิกมุมไหนก็คุ้มกับ McSavers 69.

แมคโดนัลด์ สร้างสีสันทั่วกรุงเทพฯ ด้วยแคมเปญสุดครีเอทีฟ ที่ชวนให้ผู้คนต้องหยุดมอง เมื่อสื่อ Out of Home ถูก ‘พลิกกลับหัว’ พร้อมกันทั่วเมือง! เพื่อถ่ายทอดแนวคิดของ ‘McSavers’ (แมคเซฟเวอร์) กับอาหารครบชุด ราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 69 บาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘จะพลิกมุมไหนก็ 69 บาท อร่อยคุ้ม ฟินเวอร์!’
ความโดดเด่นของแคมเปญอยู่ที่แบรนด์นำ Key Message ของเมนู ‘McSavers’ ที่เริ่มต้นเพียง 69 บาท มาตีความผ่านงานสร้างสรรค์อย่างมีชั้นเชิง ด้วยการพลิกภาพเมนูและองค์ประกอบบนสื่อ OOH กลับหัว สื่อสารว่าต่อให้มองจากมุมไหน หรือพลิกมุมมองอย่างไร ความคุ้มค่าและความอร่อยของ ‘McSavers’ ก็ยังคงชัดเจนเหมือนเดิม
แคมเปญนี้ยังสะท้อนแนวคิด ‘Value for Money’ ของแมคโดนัลด์ ที่มุ่งส่งมอบความอร่อยคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เข้าถึงได้ สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้คนต่างมองหาความคุ้มค่า พร้อมสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่สดใหม่ สนุก และชวนให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมผ่านการแชร์ภาพและพูดถึงบนโลกออนไลน์ เพราะสำหรับแมคโดนัลด์ ความคุ้มจะพลิกมุมไหนก็อร่อย คุ้ม ฟินเวอร์!
เลือกอร่อยฟินกับชุด ‘McSavers’ ได้ดังนี้
• ชุดเบอร์เกอร์ อร่อยง่ายๆ กับเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น (ไก่เปปเปอร์ หรือหมู) เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายส์ปกติ 1 ห่อ และโค้ก 12 ออนซ์ 1 แก้ว
• ชุดไก่ทอดแมค เสิร์ฟไก่ทอดแมค 1 ชิ้น (สูตรดั้งเดิม หรือสไปซี่), เฟรนช์ฟรายส์ปกติ 1 ห่อ และโค้ก 12 ออนซ์ 1 แก้ว
• ใหม่! ชุดแมค ข้าวไก่กรอบซี้ด 1 จาน ให้เผ็ดซี้ดสะใจ พร้อมโค้ก 12 ออนซ์ 1 แก้ว
แล้วมาพลิกมุมความอร่อย คุ้ม ฟินเวอร์ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และ แมคไดร์ฟทรู