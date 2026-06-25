ไทยดึง “Aquatech Asia 2026” ปักหมุดกรุงเทพฯ สู่ฮับนวัตกรรมการจัดการน้ำแห่งอาเซียน

ท่ามกลางความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง และความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “น้ำ” กำลังกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และคุณภาพชีวิตของผู้คนในอนาคต ประเทศไทยจึงเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำของภูมิภาคอาเซียน ผ่านการเปิดตัว “อะควาเทค เอเชีย 2026 (Aquatech Asia 2026)” งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25–27 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย สะท้อนความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วม การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
งานดังกล่าวจัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับ RAI Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เจ้าของแบรนด์ Aquatech ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านน้ำชั้นนำของโลก โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน นักวิจัย และผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
มร.คริสตีอาน เอ. เบิร์กเวิร์ฟ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำเป็นวาระสำคัญร่วมกันของทั้งประเทศไทย เนเธอร์แลนด์ และอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Aquatech Asia จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค
ด้านนายดวงเด็ด ย้วยความดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันน้ำไม่ใช่เพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป แต่เป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
“Aquatech Asia ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย นักลงทุน และผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันรับมือกับหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่สุดของโลก นั่นคือเรื่องน้ำ”
ขณะที่มร.เรเน่ บอส ผู้อำนวยการฝ่ายจัดนิทรรศการ Aquatech China and Asia บริษัท RAI Amsterdam กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำในภูมิภาค ด้วยความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงตลาดอาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า 680 ล้านคน
“ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่เหมาะสมสำหรับการขยายแบรนด์ Aquatech ในเอเชีย และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกเข้ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมร่วมกัน”
ภายในงาน Aquatech Asia 2026 จะรวบรวมเทคโนโลยีและโซลูชันด้านน้ำที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่ระบบบำบัดน้ำและน้ำเสีย การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีเมมเบรนและการกรอง ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วย AI การป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำสำหรับเมืองและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมการประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก
ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าวยังมีการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนความพร้อมรับมือด้านทรัพยากรน้ำในประเทศไทยและภูมิภาค: ประเด็นสำคัญ ความร่วมมือ และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบใน Aquatech Asia 2026” โดยคุณชุมลาภ เตชะเสน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.), คุณภรณี กองอมรภิญโญ รองประธานสถาบันน้ำ สิ่งแวดล้อม และ Climate Change และประธานคณะอนุกรรมการการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน, รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ธนพล พิมาน นักวิจัยอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม - เอเชีย (SEI) โดยผู้ร่วมเสวนาเห็นพ้องกันว่า การสร้างความมั่นคงด้านน้ำและความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนเชิงบูรณาการ การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม แต่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว พร้อมชี้ว่า การเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม การลงทุน และการนำไปใช้จริง คือกุญแจสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นด้านทรัพยากรน้ำให้กับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
"Aquatech Asia 2026 จึงไม่ใช่เพียงงานแสดงเทคโนโลยี แต่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำความคิด นักลงทุน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลก เพื่อร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมน้ำในเอเชีย".