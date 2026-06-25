โก โฮลเซลล์ ขานรับกรมการค้าภายใน จัดงาน “ต้องชม ต้องกินกุ้ง” ลงพื้นที่รับซื้อถึงแหล่ง พร้อมรณรงค์บริโภค สร้างรายได้เยียวยาเกษตรกร

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เยียวยาราคาผลผลิตตกต่ำ เร่งลงพื้นที่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร พร้อมจัดงาน “ต้องชม ต้องกินกุ้ง” ที่ โก โฮลเซลล์ สาขาภูเก็ต คู่ขนานงานคิกออฟภาครัฐ ทั้ง เปิดเวทีประชันกินกุ้ง สนุกสนานกับการตักกุ้ง ชมชิมอาหารจานเด็ดจาก 4 เชฟ จากสมาคมสมาพันธเชฟประเทศไทย ฯลฯ เร่งเครื่องปลุกกระแสบริโภคกุ้งทั่วไทยผ่านโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกสาขา โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมที่โก โฮลเซลล์ สาขาภูเก็ต อย่างใกล้ชิด
นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า ผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย ส่งผลต่อราคาและการตลาดกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศเป็นอย่างมาก โก โฮลเซลล์ จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่รับซื้อกุ้งจากแหล่งเพาะเลี้ยงสำคัญโดยเฉพาะในภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเกษตรกรตะกั่วทุ่ง จ.พังงา กลุ่มเกษตรกรถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อช่วยระบายผลผลิต บรรเทาปัญหาราคาตกต่ำ และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า หันมาใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เมนู รวมถึงกระตุ้นการบริโภคของลูกค้าให้มากขึ้น
สำหรับ กิจกรรม “ต้องชม ต้องกินกุ้ง” จัดขึ้นที่ โก โฮลเซลล์ สาขาภูเก็ต วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ภายในงานเต็มไปด้วยสีสันและกิจกรรมพิเศษมากมาย ทั้ง "ศึกเจ้าแห่งกุ้งขาว" การแข่งขันกินกุ้งภายในเวลา 3 นาที สำหรับสมาชิก โก โฮลเซลล์ เพื่อชิง Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท "ตักกุ้งลุ้นโชค" สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทและมีรายการซื้อกุ้งขาว (กุ้งสดหรือกุ้งแช่แข็ง) รับสิทธิ์ตกกุ้งฟรี 1 ครั้ง “Cooking Show” กับเมนูชวนชมและชิมจาก 4 เชพมือดีของสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย
ไม่เพียงเท่านั้น โก โฮลเซลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยังนำกุ้งไทยคุณภาพมาโปรโมทเป็นสินค้าไฮไลท์และจัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้เพื่อรณรงค์การบริโภค ไม่ว่าจะเป็น กุ้งขาวสด กุ้งขาวแช่แข็ง ทั้งในรูปที่เป็นกุ้งต้ม กุ้งแกะเปลือก หรือเนื้อกุ้ง กระตุ้นกำลังซื้อของผู้ประกอบการ ลูกค้าทั่วไป ให้หันมาสนใจวัตถุดิบอย่าง “กุ้ง” จากเกษตรกรไทยมากขึ้น
สำหรับผู้ประกอบการและลูกค้าในพื้นที่อื่นๆ พบกับโปรโมชันกุ้งไทยราคาพิเศษ ได้ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา และแอปฯ GO WHOLESALE
นางซันนี่ กล่าวอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้ร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยสนับสนุนผลผลิตกุ้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทยสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายในครั้งนี้ไปด้วยกันแล้ว โก โฮลเซลล์ ยังรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรจำหน่ายผ่านสาขา ทั้ง 14 แห่ง ประมาณ 50 - 60 ตันต่อเดือน เพื่อช่วยส่งต่อความสดอร่อยจากวัตถุดิบคุณภาพสู่ทุกมื้ออาหารของผู้คน ผ่านการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค อย่างยั่งยืนด้วย