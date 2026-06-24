ลักชัวรี่ คลินิก เดินหน้าผู้นำ Beauty & Technology จับมือ Candela Corporation เปิดบริการใหม่พิชิตรอยแตกลาย นำนวัตกรรมความงามระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการครั้งแรกในไทย

ลักชัวรี่ คลินิก เดินหน้าผู้นำ Beauty & Technology จับมือ Candela Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดบริการใหม่พิชิตรอยแตกลาย ดูแลผิวแบบมุ่งเป้า นำเทคโนโลยีใหม่บินตรงจากสหรัฐอเมริกา ครั้งแรกในไทย
ปัญหารอยแตกลายถือเป็นหนึ่งในปัญหาผิวที่กวนใจคนไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นโจทย์ที่หลายคนตามหาทางออกมาตลอด วันนี้ Luxury Clinic คลีนิกความงามชั้นนำของประเทศไทย ประกาศก้าวสำคัญในการตอบโจทย์นี้ ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับสากลกับ Candela Corporation บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวบริการใหม่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่บินตรงจากสหรัฐอเมริกา ออกแบบมาเพื่อพิชิตรอยแตกลาย ที่เน้นการดูแลแบบมุ่งเป้าสำหรับผิวคนเอเชียโดยเฉพาะ
งานเปิดตัวจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน "Illuminated Prestige" ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ Flow Yacht Club, Terminal 21 Rama 3 สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Luxury Clinic ในการยกระดับมาตรฐาน Beauty & Technology สู่ระดับสากล โดยมีไฮไลต์สำคัญคือพิธีลงนามผสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ความงาม ระหว่าง Luxury Clinic และ Candela Corporation ตอกย้ำความร่วมมือทางธุรกิจระดับสากล และความมุ่งมั่นของ Luxury Clinic ในการนำมาตรฐานการดูแลผิวระดับสากลสู่ผู้บริโภคชาวไทยเป็นแห่งแรก
บริการใหม่นี้มาพร้อมจุดเด่นสำคัญ 3 ประการ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์รอยแตกลายอย่างมุ่งเป้า ได้แก่
• การส่งพลังงานลงลึกสู่ชั้นผิวอย่างแม่นยำ เพื่อกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่จากภายใน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผิวชั้นบน
• เทคนิคเฉพาะทางในการจัดการพังผืดใต้ผิว ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของรอยแตกลาย โดยไม่กระทบต่อเม็ดสีผิว ลดความเสี่ยงต่อภาวะด่างขาวอย่างมีนัยสำคัญ
• ระบบลูกกลิ้งอัจฉริยะ ที่ปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ผิว เพิ่มความแม่นยำในการดูแล พร้อมลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผิวหนัง
เทคโนโลยีใหม่ที่ขับเคลื่อนบริการนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลครบถ้วน ทั้งจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA), มาตรฐานยุโรป (CE Mark) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย (อย.) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ชำนาญการของ Luxury Clinic
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Luxury Clinic ในการเป็นสถาบันความงามที่ไม่หยุดยั้งในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ชำนาญการ และมาตรฐานการคัดสรรที่เข้มงวดของ Luxury Clinic ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้าน Beauty & Technology ที่ผู้บริโภคชาวไทยวางใจได้ในระยะยาว