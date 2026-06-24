ทีโอเอ-พีพีไอเอช เปิดเกมรุกขยายอาณาจักร Sportainment เต็มสูบ ทุ่มงบกว่า 50 ล้าน เตรียมเปิด D-Sports Stadium สาขาใหญ่ที่สุดที่ Central Northville

บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด เดินหน้ารุกตลาดสปอร์ตเทนเมนต์ (Sportainment) เต็มรูปแบบ พร้อมประกาศวามพร้อมของการเปิดตัว D-Sports Stadium สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ (Central Northville) ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 2 ในประเทศไทย และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ภายในเดือนกรกฎาคม 2569 นี้ บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ด้วยงบลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาท ชูโมเดล “Share Fun, Find New” ที่ผสานกีฬา ความสนุก และไลฟ์สไตล์ไว้ในจุดหมายเดียว สะท้อนกลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ (Experience-led Lifestyle) ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ
โดยตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกจากปัจจุบันที่ราว 12,000 คน สู่มากกว่า 30,000 คน และเพิ่มสัดส่วนลูกค้ากลุ่ม B2B ทั้งองค์กร สถานศึกษา และกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่สาขาใหม่ล่าสุดเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ตั้งเป้าดึงดูดสมาชิกและผู้เข้าใช้บริการ มากกว่า 20,000 คนในปีแรกของการเปิดให้บริหาร และคาดว่าจะสร้างยอดรายได้ให้เติบโตขึ้นประมาณ 20 – 30% ในปี 2570
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และกรรมการ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าตลาด Sportainment กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตและมีแนวโน้มด้านศักยภาพสูง จากแรงหนุนของเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ (Experience Economy) และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการกิจกรรมนอกบ้านที่สามารถใช้เวลาร่วมกันได้ทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ซึ่งสิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่การเข้าไปแข่งขันในตลาดเดิม แต่คือการร่วมสร้างตลาดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตอีกมากในอนาคต รวมถึงเล็งเห็นว่า D-Sports Stadium สาขาแรกได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ในปีนี้เราจึงเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มกำลัง ผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การสร้างการรับรู้คำว่า Sportainment ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง, การขยายฐานสมาชิกและ Community ผ่าน Social Media และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมภายในสาขา รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรและโรงเรียน ซึ่งจะเป็น New Growth Engine ของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้อีกหนึ่งความตั้งใจของเราคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสีที่นำมาใช้ภายในสาขาทั้งหมดได้รับการรับรองฉลาก EPD (Environmental Product Declaration) รวมถึงฉลากลดโลกร้อน หรือฉลากลดคาร์บอน ซึ่งสะท้อนแนวคิดการพัฒนาพื้นที่กีฬาที่คำนึงถึงความยั่งยืนควบคู่ไปกับคุณภาพการใช้งาน"
ทั้งนี้ ข้อมูลจากอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าตลาดกีฬาไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา มีมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 218,000 ล้านบาท และเติบโตประมาณ 7% เช่นเดียวกับธุรกิจฟิตเนสและการดูแลสุขภาพที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและกิจกรรมเชิงประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ Sportainment
ด้าน นายฮิโรชิ ทานากะ กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด กล่าวถึงการเปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุดว่า “D-Sports Stadium สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเรา เพราะเป็นสาขาที่ 2 และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้งบลงทุนรวมกว่า 50 ล้านบาท ทั้งการออกแบบพื้นที่ การตกแต่งภายใน อุปกรณ์และเครื่องเล่นคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ Sportainment ในย่านรัตนาธิเบศร์ที่รวมกีฬา ความสนุก และไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร รองรับผู้เล่นทุกวัยและทุกระดับประสบการณ์ ตั้งแต่เด็กวัยเรียนจนถึงครอบครัว ภายใต้แนวคิด ‘Share Fun, Find New’ ที่ต้องการให้ทุกคนได้ค้นพบความสนุกและประสบการณ์ใหม่ผ่านการเล่นกีฬาและกิจกรรมที่ชื่นชอบ เพื่อยกระดับให้เป็น One-Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการออกกำลังกายและการใช้เวลาร่วมกันในสถานที่เดียว โดยตั้งเป้าผลักดันยอดสมาชิกและผู้ใช้บริการมากกว่า 20,000 คน ภายในปีแรกของการเปิดให้บริการ”
ทั้งนี้ ทิศทางการตลาดของ D-Sports Stadium ในปี 2569 จะขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ Experience-Driven Marketing เป็นหลัก โดยเน้นการสร้างกระแสผ่านคอนเทนต์จากผู้ใช้งานจริง (User-Generated Content) การทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้สายกีฬา ไลฟ์สไตล์ และครอบครัว รวมถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันแบบ Tournament และ Community Event อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมตั้งเป้าผลักดันให้ D-Sports Stadium กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Sportainment ชั้นนำที่ทุกคนนึกถึงในอนาคต
สำหรับ D-Sports Stadium สาขาที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ที่สุดแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือและนนทบุรี โดยตัวร้านมีขนาดพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร รวบรวมกิจกรรมและโซนเครื่องเล่นต่างๆ มากกว่า 30 รูปแบบ อาทิ Sport Simulator, AR Sports อย่าง HADO ที่ปัจจุบันมีให้บริการเฉพาะที่ D-Sports Stadium ในประเทศไทย, Baseball และ Pitching มาตรฐานญี่ปุ่น, Rock Climbing, สนาม Badminton ขนาดมาตรฐาน, Pickleball และ Basketball 3x3 รวมถึงพื้นที่ Entertainment, Party Room, Kid Zone และ Family Zone พื้นที่พักผ่อนสำหรับทุกคนในครอบครัว
ด้วยการลงทุนครั้งนี้ ทีโอเอ-พีพีไอเอชมองว่า D-Sports Stadium จะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เล่นกีฬา แต่จะเป็นโมเดลธุรกิจที่ยกระดับประสบการณ์การออกกำลังกายและความบันเทิงในรูปแบบ Sportainment ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนไทยยุคใหม่ สร้างการเติบโตจากทั้งตลาดผู้บริโภครายบุคคลและภาคองค์กร พร้อมวางรากฐานสู่การขยายสาขาในทำเลศักยภาพทั่วประเทศในอนาคต หลังพิสูจน์ความสำเร็จของโมเดลสาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 5 ปี และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในระยะยาวของบริษัท