“พิพัฒน์” ดึง”กลุ่มไมเนอร์”แบรนด์ใหญ่ระดับโลก ร่วมปั้น”รถไฟท่องเที่ยวลักชูรี”

"พิพัฒน์-สิริพงศ์" ผนึกกำลังกับภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ "กลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ปั้นรถไฟท่องเที่ยวระดับลักชูรี ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน
วันที่ 24 มิถุนายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟฯ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมขนส่งทางราง ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ร่วมหารือกับ นาย วิลเลียม อี. ไฮเน็ค ประธานกรรมการ กลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Minor International) ถึงแผนพัฒนารถไฟท่องเที่ยวระดับลักชูรี (Luxury Train) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการขนส่งทางรางและการท่องเที่ยวไทยสร้างรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม กล่าวว่า การผลักดันโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นสอดรับกับการประกาศใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาลงทุนและร่วมให้บริการรถไฟในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางรางเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูง พร้อมทั้งกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนท้องถิ่นในทุก ๆ สถานีที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่าน
โดยกระทรวงคมนาคม มีแผนที่จะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมกันพัฒนาเส้นทางการเดินรถ ผสมผสานการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเมืองหลักและเมืองรอง ให้น่าสนใจและมีเรื่องราวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
นายวิลเลียม กล่าวว่า กลุ่มไมเนอร์ฯ มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะเข้ามาช่วยสานต่อความแนวคิดนี้ให้เป็นจริง โดยเตรียมพิจารณาจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ยิ่งไปกว่านั้น ทางไมเนอร์ฯ ยังพร้อมให้การสนับสนุนช่างฝีมือชาวไทยในการต่อตู้รถไฟ และยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตู้รถไฟจากพันธมิตรในทวีปยุโรป เข้ามาสนับสนุนการผลิตในประเทศไทยอีกด้วย เพื่อผลักดันให้ขบวนรถไฟของไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยดึงเอาความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้บริการของไมเนอร์ฯ (ผ่านแบรนด์ชั้นนำอย่าง Anantara) มาผสานกับความพร้อมของ รฟท. ที่กำลังเดินหน้าโครงการรีโนเวทขบวนรถไฟภายใต้ชื่อ "Siamese Train" ที่เป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
การขับเคลื่อนรถไฟท่องเที่ยวระดับลักชูรี จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่ตอบโจทย์นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยพลิกโฉมระบบรางของการรถไฟไทย ให้กลายเป็นฟันเฟืองชิ้นใหม่ที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแท้จริง