คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำเลทองที่นักลงทุนและนักศึกษาไม่ควรมองข้าม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคอีสาน ด้วยนักศึกษากว่า 40,000 คน บุคลากรและอาจารย์อีกหลายพันคน ทำให้ทำเลรอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการที่พักอาศัยสูงตลอดทั้งปี
บทความนี้จะพาไปสำรวจว่าคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจุดเด่นอย่างไร เหมาะกับใคร และควรพิจารณาปัจจัยใดก่อนตัดสินใจ
ทำไมทำเลใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงน่าสนใจ?
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ครอบคลุมคณะ สถาบัน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในตัว ทำให้เกิดระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรอบตลอดทั้งปี ต่างจากย่านธุรกิจทั่วไปที่อาจซบเซาในบางช่วง ทำเลโซนนี้มักมีกลุ่มผู้เช่าหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ทำให้เหมาะสำหรับการลงทุนปล่อยเช่าเช่นกัน
กลุ่มผู้เช่าที่หลากหลายและมั่นคง
● นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางมาเรียน
● อาจารย์และนักวิจัยที่ต้องการที่พักใกล้สถานที่ทำงาน
● แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
● ผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมบุตรหลาน
● บุคลากรหน่วยงานราชการและเอกชนในย่านใกล้เคียง
ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซื้อคอนโดใกล้ มข.
1. ระยะทางและการเดินทาง
ระยะทางจากคอนโดถึงประตูมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่กำหนดมูลค่าค่าเช่า โดยทั่วไประยะ 1-2 กิโลเมตรถือว่าอยู่ในโซนใกล้ ที่นักศึกษาสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานมาได้สะดวก นอกจากนี้ควรพิจารณาการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอย่างถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของตัวเมืองขอนแก่น ช่วยให้การเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ในเมืองทำได้อย่างสะดวก
2. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงใจกลุ่มผู้เช่า
กลุ่มนักศึกษาและวัยทำงานรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น
● ฟิตเนสและสระว่ายน้ำ - ช่วยประหยัดค่าสมาชิกยิมรายเดือน
● Co-Working Space - ตอบโจทย์การทำงานหรือการเรียนหนังสือติวสอบ
● ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง - ให้ความอุ่นใจทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ปกครอง
● ที่จอดรถและ Smart Access - รองรับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย
● เครื่องปรับอากาศและเฟอร์นิเจอร์ Built-in - ลดภาระค่าใช้จ่ายแรกเข้า
3. ศักยภาพด้านการลงทุนและผลตอบแทน
คอนโดในทำเลใกล้มหาวิทยาลัยมักมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) สูงกว่าคอนโดในทำเลอื่น เนื่องจากความต้องการที่พักไม่ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจมากนัก ตลอดจนมีกลุ่มผู้เช่าต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยในจังหวัดขอนแก่น อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) ของคอนโดในย่านมหาวิทยาลัยอยู่ที่ประมาณ 6-8% ต่อปี ซึ่งถือว่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนประเภทอื่น
ขอนแก่น เมืองที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด
นอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว จังหวัดขอนแก่นยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งโครงการรถไฟรางเบา (LRT) ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา การขยายตัวของย่านธุรกิจใจกลางเมือง ศูนย์การค้า โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และสนามบินนานาชาติขอนแก่นที่เชื่อมต่อหลายเส้นทางทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนหนุนให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Checklist ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดใกล้ มข.
● ตรวจสอบสถานะโครงการ - ใบอนุญาตก่อสร้าง EIA และความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนา
● สำรวจโครงสร้างอาคาร - วัสดุ ระบบสาธารณูปโภค และมาตรฐานงานก่อสร้าง
● คำนวณค่าใช้จ่ายรวม - ค่าส่วนกลาง ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
● ศึกษาเงื่อนไขสัญญา - ระยะเวลาผ่อน อัตราดอกเบี้ย และนโยบายการโอน
● เยี่ยมชมโครงการจริง - ทดลองเส้นทางจาก มข. ไปยังโครงการด้วยตนเอง
Ocean Oasis Khon Kaen คอนโดใกล้ มข. ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ครบครันทั้งด้านทำเล สิ่งอำนวยความสะดวก และศักยภาพการลงทุน Ocean Oasis Khon Kaen คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ
ด้วยทำเลบนถนนมิตรภาพ (ซอยหมอจันทร์อุทิศ) ห่างจาก มข. เพียง 1 กิโลเมตร และใกล้โรงพยาบาลราษฎร์พฤกษา เพียง 100 เมตร โครงการประกอบด้วย 441 ยูนิต ในอาคาร 8 ชั้น 2 อาคาร พร้อมห้องพักให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ Studio 23-24 ตร.ม. ไปจนถึง 2 ห้องนอน 45-47 ตร.ม. เหมาะทั้งการอยู่อาศัยและการปล่อยเช่า
โครงการพัฒนาโดย Ocean Property Co., Ltd. ผู้พัฒนาที่มีผลงานจากโครงการก่อนหน้าที่ปิดการขายไปแล้วทั้ง 100%
Ocean Oasis มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับรีสอร์ต ทั้งสระว่ายน้ำน้ำเกลือขนาด 25 เมตร โซนน้ำวนนวดตัว สระเด็ก ฟิตเนส ห้องอบไอน้ำ Co-Working Space Lobby Lounge Sky Bridge และ Rooftop Gym พร้อมระบบ Smart Access ด้วยสแกนใบหน้าและคีย์การ์ด รวมถึงระบบจอดรถอัจฉริยะ คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2570 และผ่านการอนุมัติ EIA เรียบร้อยแล้ว
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดเยี่ยมชมโครงการ Ocean Oasis ขอนแก่น ติดต่อได้ที่ 02-038-5011