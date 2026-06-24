มัดรวม 5 โปรแกรมดูกราฟ เทรดหุ้น-คริปโตฟรี ที่มือใหม่ต้องมี

ในโลกของการลงทุน ไม่ว่าคุณจะเป็นสายซิ่งเทรดคริปโต สายออมหุ้นไทย หรือสายเก็งกำไรในตลาด Forex สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือน "อาวุธคู่กาย" และขาดไม่ได้เลยก็คือ โปรแกรมดูกราฟ เพราะการจะทำกำไรได้อย่างยั่งยืนนั้น การใช้อารมณ์หรือสุ่มเดาอย่างเดียวคงไม่พอ เราจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่แม่นยำ
แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาด อาจจะกำลังปวดหัวกับการเลือกใช้งาน เพราะปัจจุบันมีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะมาก วันนี้เราเลยขอมามัดรวม 5 โปรแกรมดูกราฟ ยอดนิยมที่ฟังก์ชันครบ เครื่องมือแน่น และที่สำคัญคือ "ใช้งานได้ฟรี" จะมีตัวไหนตอบโจทย์สไตล์การเทรดของคุณบ้าง มาดูกันเลยครับ
ทำไม "โปรแกรมดูกราฟ" ถึงสำคัญต่อการเทรด?
ก่อนจะไปดูรายชื่อ โปรแกรมดูกราฟ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เครื่องมือนี้ช่วยอะไรเราได้บ้าง?
• ช่วยพยากรณ์แนวโน้มราคา: ผ่านการดูรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) และแนวโน้ม (Trends)
• บอกจุดซื้อ-ขายที่คุ้มค่า: ช่วยให้เราเห็นแนวรับ-แนวต้าน ทำให้ไม่ไปไล่ราคาในจุดที่เสี่ยงดอย
• เครื่องมืออินดิเคเตอร์ (Indicators) ครบครัน: ไม่ว่าจะเป็น RSI, MACD หรือ Moving Average ซึ่งเป็นเครื่องมือสากลที่เทรดเดอร์ทั่วโลกใช้กัน
รีวิว 5 โปรแกรมดูกราฟ ยอดฮิตที่เทรดเดอร์เลือกใช้
1. TradingView – ขวัญใจเทรดเดอร์อันดับหนึ่งทั่วโลก
ถ้าพูดถึง โปรแกรมดูกราฟ ที่ครบเครื่องและฮิตที่สุดใน พ.ศ. นี้ คงหนีไม่พ้น TradingView จุดเด่นคือระบบทำงานบน Cloud ทำให้คุณสามารถเปิดดูกราฟผ่านเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันในมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยข้อมูลซิงค์กันแบบเรียลไทม์
• ข้อดี: มีสินทรัพย์ให้เลือกดูแทบจะทุกอย่างในโลก (หุ้นไทย หุ้นสหรัฐฯ คริปโต Forex ทองคำ), หน้าตาโปรแกรม (UI) สวยงาม สะอาดตา, มีอินดิเคเตอร์ที่ชุมชนนักเทรดสร้างขึ้นเองให้เลือกใช้ฟรีนับหมื่นตัว
• เหมาะสำหรับ: เทรดเดอร์ทุกระดับ ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงระดับมืออาชีพ
2. eFin Smart Portal (eFinanceThai) – ยืนหนึ่งเรื่องหุ้นไทย
สำหรับใครที่เน้นเทรดหุ้นไทยเป็นหลัก eFin Smart Portal คือ โปรแกรมดูกราฟ และวิเคราะห์หุ้นที่แทบทุกโบรกเกอร์ในไทยแจกให้ลูกค้าใช้งานฟรี ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะ
• ข้อดี: อัปเดตข้อมูลหุ้นไทยได้รวดเร็ว มีฟังก์ชันสแกนหาหุ้นตามเงื่อนไขทางเทคนิค (เช่น หาหุ้นที่ราคากำลังตัดเส้น EMA) และมีข้อมูล Fundamental ของบริษัทจดทะเบียนให้อ่านควบคู่ไปด้วย
• เหมาะสำหรับ: นักลงทุนสายหุ้นไทย (Thai Stocks) ทั้งสายเทคนิคและสายไฮบริด
3. MetaTrader 4 / MetaTrader 5 (MT4 / MT5) – สาย Forex และทองคำต้องตัวนี้
หากคุณขยับมาเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) หรือสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง ทองคำ (XAUUSD) โปรแกรมดูกราฟ มาตรฐานระดับสากลที่ทุกคนต้องรู้จักคือ MT4 และ MT5
• ข้อดี: โปรแกรมมีความเสถียรสูงมาก ส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็ว (Execution Speed) และจุดเด่นที่สุดคือรองรับการรันระบบเทรดอัตโนมัติหรือ Robot (EA - Expert Advisors)
• เหมาะสำหรับ: เทรดเดอร์สาย Forex, Gold และผู้ที่ชื่นชอบการเทรดอัตโนมัติ
4. Streaming (Technical Chart) – ดูง่าย เทรดสะดวกในแอปเดียว
สำหรับนักลงทุนหุ้นและ TFEX ในไทย แอปพลิเคชัน Settrade Streaming ที่เราใช้ส่งคำสั่งซื้อขายกันเป็นประจำ จริงๆ แล้วเขามีฟังก์ชัน โปรแกรมดูกราฟ (Technical Chart) ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะ
• ข้อดี: ไม่ต้องสลับแอปไปมา สามารถดูกราฟเทคนิคเสร็จแล้วกดส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีในหน้าจอเดียว เครื่องมือพื้นฐานอย่าง Trendline, Fibonacci หรืออินดิเคเตอร์หลักๆ มีให้ใช้ครบถ้วน
• เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เน้นความสะดวกสบาย ดูกราฟจบพร้อมกดเทรดทันที
5. Yahoo Finance – เรียบง่าย ข้อมูลแน่น สำหรับสายลงทุนต่างประเทศ
หากคุณต้องการ โปรแกรมดูกราฟ ที่เน้นดูภาพรวมของตลาดโลก หุ้นสหรัฐฯ หรือดัชนีสำคัญๆ อย่าง S&P 500 หรือ Nasdaq แบบเข้าใจง่าย Yahoo Finance เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี
• ข้อดี: ใช้งานฟรี หน้าเว็บโหลดง่าย นอกจากกราฟเทคนิคพื้นฐานแล้ว ยังมีข่าวสารเศรษฐกิจโลกและงบการเงินย้อนหลังให้เช็กแบบละเอียดยิบ
• เหมาะสำหรับ: นักลงทุนระยะกลาง-ยาว ที่ต้องการดูเทรนด์ใหญ่ของตลาดโลก
สรุป: เลือก โปรแกรมดูกราฟ ตัวไหนให้เหมาะกับคุณ?
การเลือก โปรแกรมดูกราฟ ไม่มีตัวเลือกไหนที่ดีที่สุด มีเพียงตัวเลือกที่ "เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณมากที่สุด" * หากคุณต้องการความหลากหลาย เทรดหลายตลาด ชอบกราฟสวย - TradingView คือคำตอบ
• หากคุณเทรดเฉพาะหุ้นไทย ชอบสแกนหุ้น - eFin Smart Portal ตอบโจทย์ที่สุด
• หากคุณเป็นสายซิ่งเทรด Forex หรือทองคำ - MT4/MT5 คือเครื่องมือทำเงินที่ดีที่สุด
ลองดาวน์โหลดหรือสมัครใช้งานเวอร์ชันฟรีดูก่อน เพื่อค้นหาหน้าตาโปรแกรมที่คุณมองแล้วเข้าใจง่ายที่สุด เพราะกราฟที่อ่านง่าย จะช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสทำกำไรให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ!