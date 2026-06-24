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MISTINE ขนทัพบิวตี้ไอเท็มใหม่ร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มิสทิน (MISTINE) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 งานแสดงสินค้าด้านความงามระดับนานาชาติแบบ B2B ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย พร้อมตอกย้ำศักยภาพของแบรนด์ความงามไทยบนเวทีระดับภูมิภาค และประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนแบรนด์สู่การเติบโตในระดับโลก ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมความงามที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่กับมาตรฐานคุณภาพที่เข้มข้นในทุกขั้นตอนการพัฒนา

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของมิสทินในการยกระดับแบรนด์ไทยให้ก้าวไกลโดยมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายเครือข่ายสู่ตลาดอาเซียน พร้อมต่อยอดสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับการพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคด้วยแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานความเข้าใจผู้บริโภคเอเชียเข้ากับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ทั้งด้านประสิทธิภาพ เนื้อสัมผัส ความปลอดภัย และประสบการณ์การใช้งาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้ารวมถึงผู้บริโภคในทุกตลาด


Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มธุรกิจระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้อัปเดตเทรนด์ความงามระดับโลก สร้างเครือข่าย และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในระดับสากล


ภายในงานปีนี้ มิสทินขนทัพผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมความงามมาจัดแสดงอย่างครบครัน โดยสะท้อนแนวทางการพัฒนาแบรนด์ที่ให้ความสำคัญทั้ง “นวัตกรรม” และ “คุณภาพ” อย่างสมดุล ตั้งแต่การคัดสรรส่วนผสม การวิจัยและพัฒนาสูตร ไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้บริโภค และพร้อมแข่งขันในตลาดความงามระดับสากล อาทิ

MISTINE PRO ACTIVE PERFECTION หรือ “แป้งหลิงหลิง” แป้งรุ่นแรกจากมิสทินที่ผ่านการทดสอบแบบ In Vivo Tested กับผิวจริงจากประเทศอิตาลี ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและกิจกรรมกลางแจ้ง

MISTINE AQUA V ULTRA LIGHT & BRIGHT BROAD SPECTRUM SPF50+ PA++++ กันแดดเนื้อบางเบาสำหรับใช้ทุกวัน อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายและเป็นมิตรต่อปะการัง

MISTINE AQUA BASE DAILY PROTECTION BRIGHT&LIGHT FACE SUNSCREEN PRO SPF50+ PA+++ กันแดดหมวกเหลืองรุ่น 7 สูตรอัปเกรดใหม่

MISTINE TINTED SUNSCREEN AQUA BASE DAILY PROTECTION BRIGHT & GLOW SPF50+ PA++++ เป็นทั้งเบสผิว และกันแดดปรับผิว พร้อมบำรุงยิ่งกว่าโทนอัพ

MISTINE ULTRA PROTECTION CLEAR & LIGHT SPORT WATER RESISTANT SUNSCREEN MILK SPF50+ PA++++ กันแดดสายสปอร์ต เอาอยู่ทุกแมตซ์ ซันเชคเขย่าสู้แดด

MISTINE MAD MATTE ACNE CUSHION SPF50+ PA++++ คุชชั่นสูตรใหม่ที่ผสานเมคอัพและสกินแคร์ไว้ในตลับ

LADY CARE X CAT COMPANY ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นดีไซน์พิเศษหลากหลายสูตร

MISTINE GENTLE CARE MEN น้ำยาอนามัยสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ

MISTINE MEN ACTIVE BRIGHT BOOSTING FACIAL FOAM เพื่อผิวกระจ่างใส ด้วย 3X Brightening Skin Complex

MISTINE MEN ACTIVE COOL OIL CONTROL FACIAL FOAM ควบคุมความมันพร้อมความรู้สึกเย็นสดชื่น ด้วย Micellar Moist Active Technology

MISTINE MEN ACTIVE DEEP DETOX FACE & BEARD WASH สูตร 2-in-1 ทำความสะอาดหน้าและเคราในขั้นตอนเดียว

MISTINE SKIN DAILY BRIGHT & GLOW FACIAL FOAM เผยผิวกระจ่างใสด้วย Daily Glow Booster Complex

MISTINE SKIN DAILY MOISTURE & DEEP CLEAN FACIAL FOAM เติมความชุ่มชื้นด้วย Moisture Lock Complex

MISTINE SKIN DAILY SMOOTH & PORE FACIAL FOAM Smooth & Pore Facial Foam ผิวเรียบเนียน รูขุมขนกระชับด้วย 5X Smooth Reset Complex


ผลิตภัณฑ์ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสทินอีกมากมายรออยู่ อาทิ Top Country , WHITE SPA, Faris By Naris , Face So! , Myss Cosmetics มิสทินขอเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมสัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนใคร พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษภายในบูธ ลุ้นรับของที่ระลึกและสิทธิพิเศษมากมาย ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ณ Hall 2 Booth No. K01 (บริเวณทางเข้า Hall 2) พบกับโลกแห่งความงามและนวัตกรรมล่าสุดจากมิสทินได้ในงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ระหว่างวันที่ 24–26 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้วมาร่วมค้นพบประสบการณ์ความงามที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไปพร้อมกัน
MISTINE ขนทัพบิวตี้ไอเท็มใหม่ร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026
MISTINE ขนทัพบิวตี้ไอเท็มใหม่ร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026
MISTINE ขนทัพบิวตี้ไอเท็มใหม่ร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026
MISTINE ขนทัพบิวตี้ไอเท็มใหม่ร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026