MISTINE ขนทัพบิวตี้ไอเท็มใหม่ร่วมงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026

มิสทิน (MISTINE) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 งานแสดงสินค้าด้านความงามระดับนานาชาติแบบ B2B ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย พร้อมตอกย้ำศักยภาพของแบรนด์ความงามไทยบนเวทีระดับภูมิภาค และประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนแบรนด์สู่การเติบโตในระดับโลก ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมความงามที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่กับมาตรฐานคุณภาพที่เข้มข้นในทุกขั้นตอนการพัฒนา
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของมิสทินในการยกระดับแบรนด์ไทยให้ก้าวไกลโดยมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายเครือข่ายสู่ตลาดอาเซียน พร้อมต่อยอดสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับการพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคด้วยแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานความเข้าใจผู้บริโภคเอเชียเข้ากับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ทั้งด้านประสิทธิภาพ เนื้อสัมผัส ความปลอดภัย และประสบการณ์การใช้งาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้ารวมถึงผู้บริโภคในทุกตลาด
Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มธุรกิจระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้อัปเดตเทรนด์ความงามระดับโลก สร้างเครือข่าย และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในระดับสากล
ภายในงานปีนี้ มิสทินขนทัพผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมความงามมาจัดแสดงอย่างครบครัน โดยสะท้อนแนวทางการพัฒนาแบรนด์ที่ให้ความสำคัญทั้ง “นวัตกรรม” และ “คุณภาพ” อย่างสมดุล ตั้งแต่การคัดสรรส่วนผสม การวิจัยและพัฒนาสูตร ไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้บริโภค และพร้อมแข่งขันในตลาดความงามระดับสากล อาทิ
• MISTINE PRO ACTIVE PERFECTION หรือ “แป้งหลิงหลิง” แป้งรุ่นแรกจากมิสทินที่ผ่านการทดสอบแบบ In Vivo Tested กับผิวจริงจากประเทศอิตาลี ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและกิจกรรมกลางแจ้ง
• MISTINE AQUA V ULTRA LIGHT & BRIGHT BROAD SPECTRUM SPF50+ PA++++ กันแดดเนื้อบางเบาสำหรับใช้ทุกวัน อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายและเป็นมิตรต่อปะการัง
• MISTINE AQUA BASE DAILY PROTECTION BRIGHT&LIGHT FACE SUNSCREEN PRO SPF50+ PA+++ กันแดดหมวกเหลืองรุ่น 7 สูตรอัปเกรดใหม่
• MISTINE TINTED SUNSCREEN AQUA BASE DAILY PROTECTION BRIGHT & GLOW SPF50+ PA++++ เป็นทั้งเบสผิว และกันแดดปรับผิว พร้อมบำรุงยิ่งกว่าโทนอัพ
• MISTINE ULTRA PROTECTION CLEAR & LIGHT SPORT WATER RESISTANT SUNSCREEN MILK SPF50+ PA++++ กันแดดสายสปอร์ต เอาอยู่ทุกแมตซ์ ซันเชคเขย่าสู้แดด
• MISTINE MAD MATTE ACNE CUSHION SPF50+ PA++++ คุชชั่นสูตรใหม่ที่ผสานเมคอัพและสกินแคร์ไว้ในตลับ
• LADY CARE X CAT COMPANY ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นดีไซน์พิเศษหลากหลายสูตร
• MISTINE GENTLE CARE MEN น้ำยาอนามัยสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ
• MISTINE MEN ACTIVE BRIGHT BOOSTING FACIAL FOAM เพื่อผิวกระจ่างใส ด้วย 3X Brightening Skin Complex
• MISTINE MEN ACTIVE COOL OIL CONTROL FACIAL FOAM ควบคุมความมันพร้อมความรู้สึกเย็นสดชื่น ด้วย Micellar Moist Active Technology
• MISTINE MEN ACTIVE DEEP DETOX FACE & BEARD WASH สูตร 2-in-1 ทำความสะอาดหน้าและเคราในขั้นตอนเดียว
• MISTINE SKIN DAILY BRIGHT & GLOW FACIAL FOAM เผยผิวกระจ่างใสด้วย Daily Glow Booster Complex
• MISTINE SKIN DAILY MOISTURE & DEEP CLEAN FACIAL FOAM เติมความชุ่มชื้นด้วย Moisture Lock Complex
• MISTINE SKIN DAILY SMOOTH & PORE FACIAL FOAM Smooth & Pore Facial Foam ผิวเรียบเนียน รูขุมขนกระชับด้วย 5X Smooth Reset Complex
ผลิตภัณฑ์ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสทินอีกมากมายรออยู่ อาทิ Top Country , WHITE SPA, Faris By Naris , Face So! , Myss Cosmetics มิสทินขอเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมสัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนใคร พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษภายในบูธ ลุ้นรับของที่ระลึกและสิทธิพิเศษมากมาย ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ณ Hall 2 Booth No. K01 (บริเวณทางเข้า Hall 2) พบกับโลกแห่งความงามและนวัตกรรมล่าสุดจากมิสทินได้ในงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ระหว่างวันที่ 24–26 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้วมาร่วมค้นพบประสบการณ์ความงามที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไปพร้อมกัน