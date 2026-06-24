ช.การช่าง จัดพิธีแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นำโดยนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และนายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ พระปรีชาสามารถ และพระวิริยอุตสาหะในการทรงงานนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
ในโอกาสนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานในพิธี ได้วางพวงมาลาถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูป จากนั้นกล่าวถวายความอาลัย ก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างอเนกอนันต์ พร้อมทั้งขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจตราบนานเท่านาน