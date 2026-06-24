DevNest เปิด Fullstack Bootcamp ปั้นนักพัฒนาที่ตรวจสอบโค้ดจาก AI ได้

เมื่อเครื่องมือ AI สามารถเขียนโค้ด สร้างระบบต้นแบบ และช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วขึ้น ความท้าทายขององค์กรอาจไม่ได้อยู่ที่การผลิตโค้ดให้ได้มากที่สุด แต่อยู่ที่การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการดูแลระบบต่อในระยะยาว
DevNest School เปิดหลักสูตร AI-Driven Fullstack Bootcamp แบบ Onsite ในกรุงเทพฯ ระยะเวลาประมาณ 4.5 เดือน โดยเน้นการสร้างพื้นฐาน Coding และ Software Developer ก่อนนำ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น คนทำงานที่ต้องการย้ายสาย Junior Developer และบุคลากรที่ต้องการเข้าใจการสร้างระบบครบทั้ง Frontend, Backend, Database, Infrastructure และ AI
AI ลดเวลาเขียนโค้ด แต่ไม่ได้ลดความรับผิดชอบของนักพัฒนา
AI สามารถสร้างสิ่งที่นักพัฒนาต้องสร้างซ้ำๆ แนะนำการปรับปรุงโค้ด หรือช่วยเขียนโค้ดสำหรับการทดสอบได้ แต่ผู้พัฒนายังคงต้องตัดสินใจว่าโค้ดดังกล่าวตรงกับ Requirement ปลอดภัย และเหมาะสมกับโครงสร้างระบบหรือไม่
เมื่อระบบมีผู้ใช้งานจริง นักพัฒนาต้องพิจารณาเรื่องการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ การออกแบบ API การติดตาม Error ประสิทธิภาพ และผลกระทบจากการแก้ไข Feature
หากใช้ AI โดยยังไม่มีพื้นฐาน โค้ดที่สร้างขึ้นอาจทำงานได้ในช่วงแรก แต่เกิดปัญหาเมื่อโปรเจกต์ขยายตัว เช่น โค้ดซ้ำ โครงสร้างไม่สอดคล้องกัน การแก้ไขส่วนหนึ่งกระทบอีกส่วน หรือไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการออกแบบได้
DevNest จึงวาง AI เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับข้ามขั้นตอนการเรียนรู้พื้นฐาน
สอนตั้งแต่ Modern Web Development ถึงพื้นฐาน AI Engineering
AI-Driven Fullstack Bootcamp ครอบคลุมเส้นทางการสร้างซอฟต์แวร์ตั้งแต่ Web Foundation, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript และ Git
ด้าน Frontend เรียนรู้ React และ Next.js ส่วน Backend ครอบคลุม Node.js, Express.js และ NestJS พร้อมการจัดการฐานข้อมูลด้วย PostgreSQL และ Prisma ORM
เนื้อหายังรวมถึง REST API, Authentication, Authorization, API Security, Unit Test, Integration Test, End-to-End Test, Docker, CI/CD, Logging, Monitoring, System Design, Database Indexing, Caching และ Queue
ในส่วน AI Engineering ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ RAG, Embeddings, Function Calling, Tool Use, AI Agent, Guardrails และการประเมินคุณภาพ Output ของ AI
โครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งกระบวนการ ไม่ได้มองการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเพียงการเขียนหน้าเว็บไซต์หรือ API แยกจากกัน
กำหนดบทบาท AI ตามระดับความเข้าใจ
ในช่วงเริ่มต้น หลักสูตรจะจำกัดการใช้ AI ในบางกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกคิดเชิงตรรกะ อ่าน Error และ Debug ด้วยตัวเอง
หลังจากมีพื้นฐาน ผู้เรียนจึงใช้ AI เป็น Tutor ช่วยอธิบาย Concept และวิเคราะห์ปัญหา โดยยังต้องตรวจสอบและอธิบายโค้ดที่นำมาใช้ได้
เมื่อเข้าสู่การพัฒนาโปรเจกต์ AI จะทำหน้าที่เป็น Pair Programmer ช่วยลดเวลาจากงานซ้ำ ๆ เช่น การสร้าง Boilerplate, Refactor และเขียน Test
ช่วงท้ายจึงนำ AI ไปเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้าง Feature เช่น ระบบค้นหาและตอบคำถามด้วย RAG การเรียกใช้เครื่องมือด้วย Function Calling และการออกแบบ AI Agent ที่มี Guardrails ควบคุม
ฝึกคิดแบบ Software Architect ตั้งแต่พื้นฐาน
DevNest วางเป้าหมายของหลักสูตรให้มากกว่าการเตรียมผู้เรียนสำหรับตำแหน่ง Junior Developer โดยเริ่มฝึกให้ผู้เรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพรวมของระบบตั้งแต่ช่วงแรก
ตัวอย่างเช่น Feature ที่พัฒนาขึ้นแก้ปัญหาอะไร ข้อมูลควรจัดเก็บแบบใด Frontend และ Backend ควรแบ่งหน้าที่กันอย่างไร และโค้ดที่เขียนจะสามารถดูแลต่อได้หรือไม่
การคิดแบบ Software Architect สำหรับผู้เริ่มต้นไม่ได้หมายถึงการออกแบบระบบขนาดใหญ่ทันที แต่เป็นการฝึกมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละส่วนและประเมิน Trade-off ก่อนตัดสินใจเลือกแนวทาง
เรียนผ่าน Project และการทำงานเป็นทีม
ผู้เรียนจะได้ทำ Workshop, Personal Project และ Group Project โดยครอบคลุมตั้งแต่การเขียน Requirement ออกแบบฐานข้อมูล พัฒนา Frontend และ Backend ไปจนถึง Testing และ Deploy
Group Project จะจำลองกระบวนการทำงานร่วมกัน เช่น การวาง Sprint แบ่งงาน ใช้ Git Workflow ติดตาม Issue และ Review Code
ในด้านการเตรียมสมัครงาน หลักสูตรมี Career Support สำหรับ Resume, GitHub Profile, Portfolio, Technical Interview, Behavioral Interview และ Mock Interview รวมถึง การนำเสนอผลงาน
เหมาะกับใคร?
หลักสูตรรองรับผู้ไม่มีพื้นฐาน คนทำงานที่ต้องการย้ายสาย IT Support, QA, Tester, System Administrator วิศวกร ตลอดจนคนทำงานสายธุรกิจ
นอกจากนี้ยังเหมาะกับ Junior Developer ที่ต้องการเสริม Modern Stack และ พื้นฐาน AI Engineering รวมถึง BA, PM และ PO ที่ต้องการเข้าใจข้อจำกัดและกระบวนการพัฒนาระบบมากขึ้น
รูปแบบการเรียนเป็นคลาสสดแบบ Onsite ในกรุงเทพฯ มี Instructor, Mentor และ Teaching Assistant ให้คำแนะนำด้าน Error, Code และ Project โดยจำกัดจำนวนผู้เรียนในแต่ละรุ่นเพื่อให้สามารถดูแลได้ทั่วถึง
ผู้ก่อตั้ง DevNest School
DevNest School ก่อตั้งโดย พัชรพล เตชไกรชนะ และ พิศุทธิ์ ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอน Fullstack Bootcamp การพัฒนาหลักสูตร และการทำงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แนวทางของ DevNest คือการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ AI เพิ่มความเร็วในการทำงาน โดยยังรักษาความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อระบบที่นำไปใช้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ devnestschool.com