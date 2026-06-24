3 สตาร์ทอัพ เปิดคลาส AI ถ่ายทอดประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพคนไทยตั้งแต่ห้องเรียนสู่ภาคธุรกิจ

เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมกำลังเข้ามาพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรมและระบบการทำงานทั้งหมด การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI กำลังเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ วิศวกรระดับจูเนียร์หรือเจ้าของธุรกิจที่ไม่ยอมปรับตัวจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็ว
ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามจึงได้รวมกลุ่มกัน จากผู้นำทางการศึกษา และวิศวกรอาวุโสจาก Silicon Valley ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ในบริษัทระดับโลกอย่าง Amazon, Meta, Google, Databricks และ Robinhood Markets ระบบที่พวกเขาเคยสร้างและดูแลรองรับผู้ใช้ตั้งแต่หลักล้านจนถึงพันล้านคนทั่วโลก วันนี้พวกเขากลับมาเพื่อส่งต่อวิชาเดียวกันนี้ให้คนไทย
มาร์ช-ไกรรัตน์ ไกรรัตน์ ไมรินทร์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตัวเองที่สตาร์ทอัพใน Silicon Valley การนำ AI มาใช้ช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาดลงถึง 5 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากถึง 20 เท่า ในขณะที่พนักงานที่ไม่สามารถปรับตัวตามได้ทันก็ต้องถูกคัดออกไป
ที่ผ่านมา ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องคอยเช่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จ่ายรายเดือน แถมยังต้องฝืนปรับการทำงานของทีมให้เข้ากับโปรแกรม แต่ AI พลิกเกมนี้ไปแล้วครับ วันนี้คุณสามารถสร้างแอปที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้ในเวลาแค่ไม่กี่วัน คุณจะได้เป็นเจ้าของและควบคุมระบบทุกอย่างด้วยตัวเอง และนี่คือทักษะที่เราจะสอน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ SV Academy จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ร่วมก่อตั้งสามคน ได้แก่ พรหม ปาลเดชพงศ์ นักการศึกษารุ่นใหม่ และสองวิศวกรจาก Silicon Valley อย่าง มาร์ช-ไกรรัตน์ ไมรินทร์ และ ชาลี พิสุราช โดยมีโรงเรียนเลิศหล้าเป็นพันธมิตรรายแรกที่เปิดรับและร่วมนำร่องโครงการนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านการเริ่มต้นสอนเด็กอายุ 10 ถึง 15 ปี
มาทำความรู้จัก 3 ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อน SV Academy เริ่มกันที่
พรหม ปาลเดชพงศ์ (Prom Parndejpong)
"แอปที่ดีไม่ใช่แค่โค้ด แต่คือหน้าตา ความรู้สึก และวิธีที่คนใช้งานมันครับ"
นักออกแบบและนักการศึกษารุ่นที่สองผู้เติบโตมาท่ามกลางโรงเรียนเลิศหล้า โรงเรียนสองภาษาที่ครอบครัวก่อตั้งขึ้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Graphic Communication & Design จาก University of Sunderland สหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมของโรงเรียนเลิศหล้า
ในโครงการ SV Academy นี้ พรหมเป็นผู้ดูแลงานดีไซน์และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมด รวมถึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมและกลยุทธ์ระหว่างวิศวกรจาก Silicon Valley กับผู้ปกครองและเด็กๆ ในประเทศไทยอย่างอบอุ่น
ไกรรัตน์ ไมรินทร์ หรือ "มาร์ช" (March Mairin)
"ภารกิจของเราคือการลดช่องว่างระหว่าง Silicon Valley และประเทศไทย จนกระทั่งไม่มีช่องว่างนั้นเหลืออยู่"
อดีตเด็กเชียงใหม่สู่การเป็น Senior Software Engineer ระดับแนวหน้าใน Silicon Valley มาร์ชจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคว้าปริญญาโทสาขา Bioengineering Innovation & Design จาก Johns Hopkins University ด้วยความหลงใหลในการสร้าง Product เขาฝึกฝนการเขียนโค้ดด้วยตนเองจนได้ร่วมทีมพัฒนา AI รุ่นบุกเบิกอย่าง Alexa ของ Amazon.com และสั่งสมประสบการณ์กว่า 10 ปีในบริษัทไอทีชั้นนำอย่าง Databricks, Uniswap และ Magic Eden วันนี้เขากำลังนำ Playbook และระบบนิเวศเทคโนโลยีระดับโลกกลับมาขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไทยรุ่นใหม่ตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงภาคอุตสาหกรรม
ชาลี พิสุราช (Charlie Pisuraj)
"ความสำเร็จที่แท้จริงวัดจากสิ่งที่คุณสามารถส่งมอบได้ในยุคที่ความรู้มีราคาถูกลง ทุกคนสามารถทำได้หากมีเครื่องมือที่ถูกต้องอยู่ในมือ"
แกนหลักทางด้านเทคนิค (Technical backbone) ของ SV Academy ชาลีสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) จาก UC Irvine สหรัฐอเมริกา เขาเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค (Technical Infrastructure) ที่เคยฝากผลงานการดูแลระบบหลังบ้านให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รองรับผู้ใช้ระดับหลายพันล้านคนมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Meta (Facebook), Wing (บริษัทโดรนภายใต้ Google X) รวมถึง Robinhood Markets ชาลีจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนการสอนเครื่องมือและการออกแบบระบบ (System Design) ที่ผ่านการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์กรไทยสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต
SV Academy คือผู้สร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี ที่มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ สถาบันช่วยป้อนบุคลากรเข้าสู่องค์กรยุคใหม่ และติดอาวุธให้ผู้ประกอบการสร้างซอฟต์แวร์ของตัวเอง และนำไปใช้งานได้จริงในธุรกิจของตัวเอง
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์นี้ ทางสถาบันได้ออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุม:
SV Academy Junior: สถาบันได้เริ่มจากคลาสเรียนของเด็กอายุ 10 ถึง 15 ปี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งได้กล่าวไว้ว่า "ถ้าเราสามารถสอนเด็ก 10 ขวบให้สร้างแอปเป็นของตัวเองได้ แน่นอนเราก็จะสามารถสอนคนทุกช่วงอายุให้สามารถทำได้" โดยรุ่นที่ 1 ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน และหลักสูตรรุ่นที่ 2 จะเริ่มในวันที่ 5 กันยายน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ สร้างแอปพลิเคชันจากจินตนาการของตัวเอง และเปลี่ยนพวกเขาจากแค่ผู้ใช้งานทั่วไปให้กลายเป็นนักพัฒนานวัตกรรม
SV Academy Entrepreneurs and Business Owners: จากบทพิสูจน์ของคลาส SV Academy Junior เราได้เห็นถึงความสำคัญทางภาคอุตสาหกรรม และอยากนำระบบนิเวศจาก Silicon Valley กลับมายังประเทศไทย เราจึงเปิดหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ เริ่มคลาสแรกวันที่ 23 สิงหาคม โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมีนวัตกรรมใหม่โดยไม่ต้องจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์หรือซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ เราจะสอนการนำ AI มาใช้และเขียนแอปพลิเคชันจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างช่องทางรายได้ใหม่แบบก้าวกระโดด นอกจากนี้เรายังมอบพิมพ์เขียวในการสร้างนวัตกรรมพร้อมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่องค์กรสามารถดึงเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ทันที เมื่อโปรเจกต์หรือเป้าหมายธุรกิจขยายตัวจนเกินขีดความสามารถของทีมงานภายใน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website: https://sv-academy.org/ , Instagram: siliconvalley.academy , TikTok: @siliconvalley.academy