Griffith Foods สานต่อการสนับสนุนกิจกรรม KFC Harvest ร่วมส่งต่ออาหารคุณภาพ ลด Food Waste สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “KFC Harvest … ส่งต่อความอิ่ม ไม่ทิ้งให้ใครต้องหิว” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมแบ่งปัน “ไก่น้อง” ให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 17–18 มิถุนายน 2569 ณ ครัว KFC สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ บ้านประจวบโชค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิเคเอฟซีประเทศไทย (KFC Thailand Foundation) ร่วมกับมูลนิธิกอบกู้อาหาร (SOS Thailand Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่ออาหารคุณภาพดีให้ถึงมือผู้ที่ต้องการ ลดปริมาณอาหารส่วนเกิน หรือ Food Waste ผ่านการนำ “ไก่น้อง” ซึ่งเป็นไก่คุณภาพดีที่ยังได้มาตรฐานความปลอดภัยจากร้าน KFC มาผ่านกระบวนการจัดเก็บและปรุงใหม่อย่างถูกสุขอนามัย ก่อนส่งต่อให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการสานต่อบทบาทของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ในการสนับสนุนโครงการ KFC Harvest อย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมที่ผ่านมาในจังหวัดอุบลราชธานี สู่การร่วมส่งต่อคุณค่าของอาหารและแนวคิดการลด Food Waste ให้แก่ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในกิจกรรม ทีมเชฟจากกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ได้ร่วมลงมือปรุงอาหารเพื่อชุมชนร่วมกับทีมงานและอาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมร่วมแบ่งปันแนวคิดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การเพิ่มคุณค่าของอาหาร และการส่งต่อมื้ออาหารให้กับผู้ที่ต้องการ
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ในการนำความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารมาร่วมสนับสนุนการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอาหารอย่างคุ้มค่า และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยสอดคล้องกับปณิธาน 2030 (2030 Aspirations) ของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร และการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้มากขึ้น
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งต่อคุณค่าของอาหารสู่ผู้คนและชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited)
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่บริษัทอาหาร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิป รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมจากความร่วมมือ ภายใต้พันธกิจ “เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก - We Blend Care and Creativity to Nourish the World”
ปัจจุบัน กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงเชฟกว่า 40 คน และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารกว่า 340 คน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชันที่หล่อเลี้ยงผู้คน โลก และชุมชน ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมเครื่องปรุงรส ซอส น้ำสลัด ระบบเคลือบอาหาร และโซลูชันโปรตีนทางเลือก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหาร ผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูปโปรตีน และธุรกิจค้าปลีก
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.griffithfoods.com/apac