"Cioccolatitaliani" ฉลองครบรอบ 1 ปี เปิดตัวเจลาโตรสชาติพิเศษ "Prima Gioia"

Cioccolatitaliani (ช็อคโกลาติตาลีอานี) แบรนด์เจลาโตและช็อกโกแลตระดับพรีเมียมชื่อดังจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ฉลองความสำเร็จในวาระครบรอบ 1 ปีแห่งการส่งมอบประสบการณ์ความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่คนไทย จัดงานเฉลิมฉลองสุดอบอุ่น ณ สาขา CentralwOrld ชั้น 1 โซน Beacon ชูคอนเซ็ปต์การแบ่งปันความสุขหลากมิติ ทั้งการร่วมเฉลิมฉลองกับลูกค้าแบรนด์เลิฟเวอร์ และการส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม
บรรยากาศการเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้า ด้วยพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในองค์กรและเสริมสร้างพลังบวกในการก้าวสู่ปีต่อไป ก่อนจะเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนรอคอย กับการเปิดตัวเจลาโตรสชาติใหม่ล่าสุด "Prima Gioia" (พรีม่า จอยญ่า) ซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งว่า “รสชาติแห่งความสุขครั้งแรก” รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณในโอกาสครบรอบ 1 ปี โดยมุ่งหวังให้ทุกคำที่ลิ้มลอง คือการย้อนระลึกถึงความประทับใจแรกที่แบรนด์ได้มอบให้แก่ลูกค้า
สำหรับไฮไลท์ของเจลาโตรสชาติพิเศษ 'Prima Gioia' คือความประณีตในการผสานรสชาติและเนื้อสัมผัสในแบบฉบับอิตาเลียนขนานแท้ โดยตัวเนื้อเจลาโตได้รับการรังสรรค์ให้เป็นรสดาร์กช็อกโกแลตเนื้อเนียนนุ่มหนึบ และเฮเซลนัทคั่วหอมกรุ่น มอบความหวานละมุนละไมตัดเค็มปลายลิ้นอย่างนุ่มนวลด้วยรสชาติของซอลเต็ดคาราเมล อย่างเท่ากันในทุกๆคำ พร้อมเพิ่มมิติความเคี้ยวสนุกด้วยการเบลนด์ดาร์กช็อกโกแลตครัมเบิลเข้มข้น กระจายตัวอยู่ทั่วเนื้อเจลาโต มอบประสบการณ์ความอร่อยที่ทั้งเนียนนุ่มและกรุบกรอบ กลมกล่อมลงตัว
นอกจากความเอ็กซ์คลูซีฟของรสชาติใหม่แล้ว Cioccolatitaliani ยังได้เนรมิตกิจกรรมหน้าร้านเพื่อสร้างประสบการณ์สุดประทับใจและรอยยิ้มให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการมอบของขวัญสุดพิเศษ “Giveaway Tiny Tiramisu” เมนูขนมหวานอิตาเลียนยอดนิยมขนาดกะทัดรัดที่พกพาความอร่อยเข้มข้นมาแบบเต็มคำ พร้อมจัดตั้งตู้ถ่ายภาพ Photo Booth ดีไซน์พิเศษ ให้ลูกค้าได้ร่วมบันทึกภาพความทรงจำดีๆ ร่วมกับแบรนด์อย่างสนุกสนาน
ไม่เพียงแต่การสร้างความสุขภายในร้านเท่านั้น แบรนด์ยังเดินหน้าส่งต่อพลังบวกสู่สังคมเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เติบโตอย่างอบอุ่นและยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์เจลาโตเนื้อเนียนนุ่มสูตรพิเศษ พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง เพื่อเติมเต็มความหวาน สร้างความสุข และมอบรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอมใจ
นาย ปรมิทร์ ศรีชวาลา Chief Executive Officer (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา Cioccolatitaliani ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากลูกค้าอย่างล้นหลาม ในโอกาสครบรอบปีแรกนี้ เราจึงไม่เพียงต้องการฉลองความสำเร็จของแบรนด์ แต่ต้องการหลอมรวมความสุขนี้เข้ากับการแบ่งปัน ทั้งการมอบรสชาติใหม่อย่าง Prima Gioia ให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง และการนำสิ่งดีๆ ไปมอบให้น้องๆ บ้านคามิลเลียน เพื่อให้การครบรอบ 1 ปีนี้มีความหมายและเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสุขครั้งใหม่กับรสชาติ "Prima Gioia" และตื่นตาตื่นใจไปกับศิลปะแห่งช็อกโกแลตระดับพรีเมียมจากมิลานได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Cioccolatitaliani ชั้น 1 โซน Beacon CentralwOrld และสาขา Central Park ชั้น G
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