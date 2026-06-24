ETDA ประกาศความสำเร็จ Ignite Creativity Challenge ปี 3 เตรียมเปิดตัวแชมป์ จากการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ หัวข้อ “แกร่งสู้โกง” ยกระดับภูมิคุ้มกันดิจิทัล คนไทยปลอดภัยไร้ภัยไซเบอร์

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. จัดกิจกรรม Ignite Creativity Challenge ปี 3 ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ หัวข้อ
“แกร่งสู้โกง” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่หรือเวทีในการสร้างสรรค์ออกแบบ และนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันสมัยโดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้ การระมัดระวังความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยทีม DC TNI Skibidi 3 ในประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และ ทีมกล้วยไข่เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ในประเภทประชาชนทั่วไป คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมมอบโล่เกียรติยศ รวมรางวัลมูลค่า 170,000 บาท โดยโครงการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 30 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2569 และ คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน คัดเลือกผู้เข้ารอบประเภทละ 10 ทีม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และเดินทางเข้าสู่การประชันไอเดียประกวดกันในรอบสุดท้ายวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพฯ
นางสาวประภารัตน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน และหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กล่าวว่า การขับเคลื่อนความเท่าทันโลกดิจิทัลของ ETDA ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ Ignite Creativity Challenge และเดินทางต่อเนื่องมาถึงปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “แกร่งสู้โกง” โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเกราะป้องกัน และ เปลี่ยนพลังความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการรับมือกับภัยไซเบอร์ยุคใหม่ร่วมกัน
ผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะส่งผลงานมีด้วยกัน 2 กลุ่ม ในกลุ่มแรกเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ส่วนกลุ่มที่ 2 ประชาชนทั่วไป จากนั้นคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจนได้ผู้เข้ารอบประเภทละ 10 ทีม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพฯ
โดยเกณฑ์การตัดสินผลงาน ทั้งในรูปแบบคลิป VDO หรือ Storyboard ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 2 นาที ภายใต้หัวข้อ “แกร่งสู้โกง” จะมาจากความคิดสร้างสรรค์และความโดดเด่นของแนวคิด พิจารณาความแปลกใหม่ ความชัดเจนของแนวคิดหลัก และศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 30 คะแนน ความถูกต้องครบถ้วนและการสอดแทรกภารกิจของ สพธอ. เช่น สายด่วน 1212 และศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ รวมทั้งความเหมาะสมในการสอดแทรกกับเนื้อหา 20 คะแนน ความครบถ้วนของเนื้อหาและลําดับการเล่าเรื่อง 30 คะแนน และความเหมาะสมเชิงการผลิตและการนําไปใช้จริง
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 20 คะแนน ซึ่งทั้ง 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 – 22 มิถุนายน 2569 เพื่อที่จะพัฒนาชิ้นงานให้ สามารถใช้งานได้จริง และนําเสนออีกครั้งในการประกวดรอบสุดท้ายวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพฯ
รางวัลมูลค่ารวม 170,000 บาท แบ่งเป็น ประเภทที่ 1 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท (1 รางวัล) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 25,000 บาท (1 รางวัล) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 20,000 บาท (1 รางวัล) และ รางวัลชมเชย จํานวน 5,000 บาท (2 รางวัล)
รางวัลในกลุ่มประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท (1 รางวัล) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 25,000 บาท (1 รางวัล) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 20,000 บาท (1 รางวัล) และ รางวัลชมเชย จํานวน 5,000 บาท (2 รางวัล)
ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ความสะดวกสบายและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น มาพร้อมกับความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆ ETDA ยังคงมุ่งมั่น ยกระดับการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้ความรู้ แต่เป็นผู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ทรง พลังระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งต่อทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ สู่การสานต่อภารกิจสําคัญ ในกิจกรรม Ignite Creativity Challenge ปี 3 ภายใต้แนวคิด “แกร่งสู้โกง” เพื่อเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเกราะป้องกัน และ เปลี่ยนพลังความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการรับมือกับภัยไซเบอร์ยุคใหม่ร่วมกัน
ติดตามผลงานได้ที่ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ในวันและเวลาทําการ (9.00 - 17.00 น.) สายด่วนหมายเลข 1212 ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) หรือ โทร 082-551-9068 อีเมล Kunita.srp@gmail.com (คุณมุก)