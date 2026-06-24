ปี 68 เหตุเครื่องบินชนนก 1,644 ครั้ง เสียหายกว่า 530 ล้านบาท “ภัทรพงศ์”เร่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา

“ภัทรพงศ์” สั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนก ยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากล เผย ปี 2568 เกิด 1,644 ครั้ง เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องบิน กระจกห้องนักบินเสียหาย เที่ยวบินล่าช้า คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย กว่า 530 ล้านบาทต่อปี
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 69 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนก (Bird Strike) เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบิน โดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ผู้แทนสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมาก ประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2568 เกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้ง สร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยาน อาทิ เครื่องยนต์ ส่วนหัวของเครื่องบิน และกระจกห้องนักบิน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรง ทั้งการต้องนำเครื่องบินออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน และภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสาร สร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า 530 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้ตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้น เพื่อศึกษา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาว โดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนามาตรการเชิงวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน