การบินไทย รับมอบ”โบอิ้ง 787-9” ประจำการ 4 ลำ เสริมศักยภาพ บินระยะไกล ประหยัดเชื้อเพลิง 20%

การบินไทย รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 จำนวน 4 ลำ เข้าประจำการในปี 2569 แบบลำตัวกว้าง เทคโนโลยีทันสมัย ลดใช้เชื้อเพลิงสูงสุด 20% บินระยะไกล พร้อมระบบความบันเทิงในห้องโดยสารครบครัน เสริมศักยภาพฝูงบิน รองรับการเติบโตในอนาคต
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีกำหนดรับมอบอากาศยานแบบโบอิ้ง 787-9 (Boeing 787-9) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 และมีแผนนำเข้าประจำการจำนวน 4 ลำภายในปี 2569 ซึ่งการนำเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 เข้ามาเสริมฝูงบิน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการบินไทยในการพัฒนาฝูงบินให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทิศทางการเติบโต และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการฝูงบินของบริษัทฯ
โดยการเพิ่มเครื่องบินรุ่นเดียวกันจะทำให้ฝูงบินเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Fleet Commonality) และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และรองรับการให้บริการในเส้นทางบินที่มีศักยภาพ พร้อมสนับสนุนโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมการบิน และมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
อากาศยานแบบโบอิ้ง 787-9 เป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง รองรับการบินระยะไกล และมีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้สูงสุดประมาณ 20% เมื่อเทียบกับอากาศยานรุ่นก่อนหน้า สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาฝูงบินอย่างยั่งยืนของการบินไทย
ภายในห้องโดยสาร อากาศยานแบบโบอิ้ง 787-9 ของการบินไทย มาพร้อมห้องโดยสาร 2 ชั้นที่นั่ง ประกอบด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) จำนวน 30 ที่นั่ง แบบปรับเอนนอนราบ ในรูปแบบ 1-2-1 และชั้นประหยัด (Economy Class) จำนวน 268 ที่นั่ง จัดวางแบบ 3-3-3 พร้อมมุมปรับเอน 120 องศา โดยผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับฝูงบินโบอิ้ง 787-9 ในปัจจุบัน พร้อมปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อาทิ ระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน ที่มาพร้อมจอขนาด 17.3 นิ้ว ในชั้นธุรกิจ และ 13.3 นิ้ว ในชั้นประหยัด รวมถึงระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน เพื่อมอบความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง
การรับมอบอากาศยานแบบโบอิ้ง 787-9 ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของการบินไทย ในการเสริมศักยภาพการให้บริการ และเชื่อมโยงประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางทั่วโลก