ICS Lifestyle Complex เปิดพิกัดความอร่อยใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อิ่มอร่อยง่ายๆ กับ Grab & Go ถึงมื้อจัดเต็มที่ Lotus’s Eatery

ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม เดินหน้ามอบประสบการณ์ Food Destination แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี ชวนเปิดประสบการณ์ความอร่อยทุกวัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นมื้อกินง่าย อิ่มด่วน หรือมื้อหนักจัดเต็ม พร้อมรวบรวมร้านอาหารชื่อดังและร้านยอดนิยมหลากหลายสไตล์มาไว้ในที่เดียว ให้เลือกอิ่มอร่อยได้ตั้งแต่มื้อเช้าจนถึงมื้อค่ำ
ไอซีเอสชวนเติมเต็มความอร่อยในชั่วโมงเร่งรีบที่โซน Grab & Go ชั้น G มีร้านใหม่อัปเดตเพียบ ไม่ว่าจะเป็นสายเครื่องดื่ม เติมความสดชื่นแบบทันใจ JUICE UP วิตามินซีเน้น ๆ น้ำผลไม้สกัดเย็น 100% ดื่มแล้วสดชื่น ตื่นเต็มตา พร้อมลุยงานต่อ MILLILITRE คาเฟ่สุดชิคที่ยกแก้วความอร่อยมาเสิร์ฟ ทั้งกาแฟดีไซน์เก๋ และเครื่องดื่มสุดครีเอท รสชาติกลมกล่อมลงตัว
สายหวานเลิฟเวอร์ เติมพลังระหว่างวันด้วย BARON’S BAR BY THE CHEESE BARON เมนูโยเกิร์ตสุดพรีเมียม BOWCAKE เค้กวันเกิดและเบเกอรีเจ้าดัง ไซส์มินิกำลังดี รสชาติละมุนหัวใจ เหมาะกับซื้อไปเซอร์ไพรส์หรือกินเองก็ฟิน MARU WAFFLE วาฟเฟิลฮ่องกงยอดฮิต อบใหม่ร้อนๆ หอมกรุ่น กรอบนอกนุ่มใน DOU (โต้ว) น้ำเต้าหู้และเครื่องดื่มสไตล์ไชนีสโมเดิร์น เข้มข้น หอมละมุน ได้ประโยชน์เต็มแก้ว อิ่มท้องกำลังดี HELLO YOGURT โยเกิร์ตซอฟต์เสิร์ฟ ท็อปปิ้งแน่น Richesse เบเกอรีอบสดใหม่ กลิ่นหอมฟุ้ง มีให้เลือกหลากหลายเมนู SOOD’s (ซู้ด) เส้นหมี่กล่องไก่ฉีกที่ครบรสทุกคำสุดสะดวกกินที่ไหนก็อร่อย ประกายจันทร์ ซาลาเปาทับหลี ซาลาเปาเนื้อนุ่มไส้แน่น และติ่มซำร้อนๆ ที่หยิบทานง่าย อร่อยรวดเร็วทันใจ
แต่ถ้าเป็นมื้อด่วน หนักท้อง แนะนำฝากท้องความอร่อยกับอาหารจานเดียวที่ Lotus’s Eatery@ICS ชั้น 4 รวมร้านเด็ดห้ามพลาดกับเมนูอร่อย สำหรับคนรักเส้นแนะนำ ก๋วยจั๊บดำเนินฯ ร้านโปรดของใครหลายๆ คน แนะนำ "ก๋วยจั๊บน้ำข้น" เมนูซิกเนเจอร์ห้ามพลาด หรือจะเปลี่ยนเป็นเส้นบะหมึ่กึ่งสำเร็จรูป ก็อร่อยเด็ดเช่นกัน หลาลูกชิ้นปลาเยาวราช จะสั่งเส้นเล็ก เส้นหมี่หรือบะหมี่ ก็อร่อยทั้งหมด ใส่ลูกชิ้นซิกเนเจอร์รูปหัวใจ โกดมเป็ดพะโล้นครปฐม เป็ดพะโล้เนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นคาว สั่งเป็นบะหมี่เป็ดพะโล้ หรือเส้นหมี่น้ำซุปร้อนๆ ซดคล่องคอ นิยมเรือ สายก๋วยเตี๋ยวเรือรสจัดจ้าน มีให้เลือกทั้งหมูและเนื้อ แชมป์แม่กลองผัดไทยหอยทอด ผัดไทกุ้งสดที่เส้นเหนียวนุ่ม ซอสผัดรสชาติครบรส
สำหรับสายเน้นมื้อหนักแนะนำ ขาหมูตรอกซุง ร้านสตรีทฟู้ดระดับตำนานกว่า 70 ปีทั้งข้าวขาหมู และข้าวคากินุ่มๆ หนังฉ่ำๆ ละลายในปาก ดอน ข้าวมันไก่เมืองจันท์ โดดเด่นด้วยเนื้อไก่ตอนที่เนื้อนุ่มฉ่ำ หนังเด้งจากการต้มคุมอุณหภูมิ ส่วนสายแซบ ต้องไม่พลาดกับสากลนคร ร้านอาหารอีสาน ส้มตำไทย ทานคู่กับ ไก่ย่างสูตรพังโคน ลาบหมู ที่ผสมผสานความแซ่บได้อย่างลงตัว สำหรับสายสุขภาพ เน้นผักกับร้านอาหารเวียดนาม เวียตคูซีน เมนู "แหนมเนืองโรล" ที่ห่อมาให้กินง่ายๆ หากยังไม่อิ่ม จัดไปเพิ่มกับ "ก๋วยจั๊บญวนเพิ่มซี่โครง" ซุปรสกลมกล่อม ซี่โครงต้มมาเปื่อยกินง่าย
ไม่เพียงเท่านั้น Lotus’s Eatery ยังรวบรวมร้านอาหารระดับตำนานชื่อดังอีกมากมายไว้ในที่เดียว พร้อมมอบความคุ้มค่ายิ่งขึ้นกับแคมเปญ “อิ่มทุกมื้อ คุ้มทุกจาน” เพียงซื้อบัตรรับประทานอาหาร Lotus’s Eatery@ICS มูลค่า 100 บาท รับสิทธิ์ใช้จ่ายมูลค่า 120 บาท สำหรับใช้ภายใน Lotus’s Eatery@ICS เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22–30 มิถุนายน 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ICS