รฟท.กางแผนปฎิบัติการปี 70 ลุย 69 โครงการ เป้ารายได้ 1.1 หมื่นล้านผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 32 ล้านคน

บอร์ดรฟท.เห็นชอบทบทวนแผนฟื้นฟูการรถไฟฯปี 66-70 และแผนปฎิบัติการปี 70 วางยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ขับเคลื่อน 69 โครงการ ตั้งเป้าผู้โดยสาร 32 ล้านคน รายได้ 4,000 ล้านบาท ขนส่งสินค้า 14 ล้านตัน รายได้ 2,450 ล้านบาท และบริหารทรัพย์สิน 5,000 ล้านบาท
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯ รฟท.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ที่มี นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569 มีมติเห็นชอบแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570 (แผนฟื้นฟูการรถไฟฯ) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2569 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570 โดยบอร์ดให้ รฟท.ทำเป้าหมาย ที่เป็น Output หรือ Action Plan เพื่อจะได้นำมาสนับสนุนตัวชี้วัดให้สามารถบรรลุผลได้จริง และจะต้องมีการติดตามผลอยู่เสมอเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องควรจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในการควบคุมขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งหลังจากนี้รฟท.จะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อนำเสนอกระทรวงพิจารณาภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2569 และส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2569
สำหรับปี 2570 รฟท. มีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ขนส่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 32 ล้านคน ขนส่งสินค้าไม่น้อยกว่า 14 ล้านตัน มีรายได้โดยสารไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท รายได้สินค้าไม่น้อยกว่า 2,450 ล้านบาท รายได้บริหารทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่าย บุคลากร (ค่าทำงานล่วงเวลา – ค่าทำงานวันหยุด) ต่อรายได้รวม ลดลงเพิ่มขึ้นจากปี 2569 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ประสิทธิภาพการบริการวามตรงต่อเวลารถโดยสาร ไม่น้อยกว่า 85% ,ความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถสินค้าอื่น ๆ (ไม่รวมขบวนรถสินค้าที่เข้าท่าเรือแหลมฉบัง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 ,ความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถสินค้าเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18, Reliability รถจักร (กม./ความชำรุด) ไม่น้อยกว่า 30,000 ,Availability รถจักร ไม่น้อยกว่า 50% ,อุบัติเหตุ ไม่เกิน 0.7 ครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตรเดินรถ
โดยกำหนด ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ขับเคลื่อน 69 โครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน จำนวน 37 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ,ทางสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง และการจัดหาและปรับปรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พลิกฟื้นธุรกิจหลัก จำนวน 12 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านโดยสาร สินค้า การขนส่ง parcel และรถท่องเที่ยว เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับรูปแบบธุรกิจสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบรางจำนวน 2 โครงการ เพื่อรองรับการเปิด open access
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างรายได้เสริมที่ไม่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์บริเวณพื้นที่สถานีรถไฟ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู จำนวน 11 โครงการ อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กรและบริษัทลูก ให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี และลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรางด้วย BCG Model จำนวน 2 โครงการ เช่น การพัฒนาระบบรางด้วยนวัตกรรมสีเขียว ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก