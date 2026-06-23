กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รุกเขย่าวงการคอนเทนต์ ลุยจัด ‘Thailand Content Market 2026’ เวทียักษ์ใหญ่ดันธุรกิจคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก พร้อมดึงทุนทั่วโลกร่วมจับจ่ายผลงานซอฟต์พาวเวอร์ไทย
23 มิถุนายน 2569 – ประเทศไทยเตรียมเปิดเวทีครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ และสร้างสรรค์กับงาน “Thailand Content Market 2026” งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แบบครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย ที่จะรวบรวมผู้ผลิต เจ้าของผลงาน และธุรกิจสร้างสรรค์จากไทย และต่างประเทศมาไว้ในพื้นที่เดียวระหว่างวันที่ 20–22 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และพันธมิตรภาคเอกชน
โดย Thailand Content Market 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานสำหรับนักธุรกิจหรือคนในวงการเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด พบกับ เบื้องหลังและอนาคตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ตั้งแต่ภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชัน เกม คาแรกเตอร์ หนังสือออนไลน์ ไปจนถึงผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดจากคอนเทนต์ เช่น อาร์ตทอย บอร์ดเกม ของเล่น ของสะสม และสินค้าลิขสิทธิ์รูปแบบใหม่ ภายในงานผู้เข้าชมจะได้พบกับผลงานและแนวคิดใหม่ ๆ จากผู้ประกอบการและเจ้าของคอนเทนต์ชั้นนำของไทย อาทิ GMM, MONO, กันตนา, GDH และ ONE Enterprise ที่จะนำผลงาน โครงการใหม่ และศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมาจัดแสดง พร้อมกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนคอนเทนต์ ทั้งการเปิดตัวผลงานใหม่ กิจกรรมจากศิลปิน นักแสดง และประสบการณ์พิเศษที่เชื่อมโยงผู้ชมกับคอนเทนต์ที่ชื่นชอบตลอด 3 วันเต็ม
อีกหนึ่งเหตุผลที่คนรักคอนเทนต์ไม่ควรพลาด คือโอกาสในการอัปเดตเทรนด์ใหม่จากทั่วโลก พบกับแนวคิดที่ส่งเสริมการบริการของไทยที่กำลังเติบโตอย่างสร้างสรรค์และยกระดับขึ้นไปอีกขั้น (NEXT LEVEL) และชมผลงานที่อาจกลายเป็นคอนเทนต์แห่งอนาคต ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และธุรกิจสร้างสรรค์ที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดโลกสำหรับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ Thailand Content Market 2026 ยังจะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยง อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยกับตลาดต่างประเทศ โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยพบกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า นักลงทุน และพันธมิตรจากทั่วโลก ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การนำเสนอผลงาน (Pitching) และการสร้างเครือข่าย ทางธุรกิจ (Networking) โดยคาดว่าจะมีผู้ซื้อและผู้นำเข้ากว่า 250 ราย จาก 30 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงาน รวมถึง International Pavilions ที่รวบรวมบริษัทและองค์กรชั้นนำจากญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวันและประเทศในอาเซียน
นอกจากนี้ งานนี้ยังเป็นการรวมพลังของสองเวทีอุตสาหกรรมสำคัญมาไว้ในที่เดียว ได้แก่ Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) ซึ่งเป็นเวทีเจรจาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย และ Bangkok International Content Market (BICM) ที่มุ่งเน้นภาพยนตร์ ซีรีส์ และการพัฒนาเนื้อหา เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งเอเชียภายในงานยังมีเวทีสัมมนาและกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติครอบคลุมประเด็นที่กำลังเปลี่ยน อนาคตของวงการคอนเทนต์ เช่น AI กับงานสร้างสรรค์ แอนิเมชัน เกม การสร้างและบริหารทรัพย์สิน ทางปัญญา รวมถึงแนวทางการผลักดันคอนเทนต์ไทยให้เติบโตในตลาดโลก
Thailand Content Market 2026 จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ คนรุ่นใหม่ที่สนใจงานสร้างสรรค์ หรือผู้บริโภคที่รักคอนเทนต์เพราะนี่คือ พื้นที่ที่ จะทำให้ทุกคน ได้ค้นพบแรงบันดาลใจ อัปเดตเทรนด์ใหม่ และสัมผัสอนาคตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ไทยในเวทีระดับโลก
เข้าชมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandcontentmarket.com