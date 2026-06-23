วิธีวัดไซส์รองเท้า ลองทำเองได้ง่าย ๆ พร้อมตารางเทียบไซส์

การดูไซส์รองเท้าอาจดูเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่กลับกันก็ทำให้หลาย ๆ คนปวดหัวทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์เช่นกัน เพราะตัวเลขบนกล่องรองเท้าของแต่ละแบรนด์อาจมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน ทั้งแบบ US, UK, EU ที่ทำให้หลายคนสับสน ซึ่งไซส์รองเท้าในแต่ละหน่วยจะมีค่าที่แตกต่างกัน และไซส์รองเท้าของผู้ชายและผู้หญิงก็ยังต่างกันด้วย
ในบทความนี้เราได้รวบรวมตารางเทียบไซส์รองเท้าครบทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก พร้อมวิธีวัดเท้าที่ถูกต้องไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะสั่งออนไลน์หรือซื้อหน้าร้านก็เลือกไซส์ได้ตรงแน่นอน
วิธีวัดไซส์รองเท้าที่ถูกต้อง ทำอย่างไร
ก่อนดูตารางรองเท้า ต้องเริ่มต้นจากวิธีวัดขนาดเท้าให้ได้ขนาดที่แม่นยำที่สุดก่อน เพราะถ้าวัดผิดตั้งแต่ต้น ถึงจะดูตารางเก่งแค่ไหนก็ยังเลือกไซส์รองเท้าพลาดอยู่ดี ลองมาดูกันว่าวัดเท้ายังไงให้ได้ขนาดเท้าที่ถูกต้อง
1. เตรียมกระดาษ A4, ดินสอหรือปากกา, ไม้บรรทัด (หน่วยเซนติเมตร) และเทปกาวเพื่อยึดกระดาษไม่ให้เลื่อน
2. วาดรูปเท้าและวัดความยาว
● วัดช่วงเย็น หลัง 17.00 น. เพราะเท้าจะขยายตัวเต็มที่หลังจากเดินมาทั้งวัน ถ้าวัดตอนเช้าอาจได้ไซส์เล็กกว่าความเป็นจริง
● วัดแบบยืน ยืนบนกระดาษ วางน้ำหนักลงไปเต็มที่ ห้ามนั่งวัด เพราะเท้าจะแบนและกว้างขึ้นเมื่อรับน้ำหนัก
● ขีดเส้น ขีดเส้นที่ปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดและส้นเท้า โดยตั้งปากกาให้ฉากกับพื้นเสมอ
● วัดระยะ วัดระยะห่างระหว่างสองเส้นเป็นหน่วยเซนติเมตร
3. บวกเผื่อพื้นที่และเลือกไซส์ “ความยาวเท้าที่วัดได้ + 0.5 ถึง 1.0 cm = ไซส์รองเท้าที่เหมาะสม” เช่น วัดเท้าได้ 24.5 cm ให้บวกเผื่อ 0.7 cm จะได้ 25.2 cm แนะนำเลือกไซส์ขนาด 25.5 cm
ตารางเทียบไซส์รองเท้า ทั้งเด็ก ผู้ชาย ผู้หญิงมีอะไรบ้าง
เมื่อวัดไซส์รองเท้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำความยาวในหน่วย CM ที่วัดได้มาเทียบกับตารางด้านล่างตามเพศและช่วงวัย เพื่อให้ได้ขนาดรองเท้าที่ถูกต้อง
รองเท้า GOLDCITY รุ่นแนะนำสำหรับทุกรูปเท้า
เมื่อรู้ขนาดไซส์รองเท้าที่แน่นอนแล้ว ถัดไปก็คือการเลือกรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าของตัวเอง อย่างรองเท้าของ GOLDCITY ก็มีหลายรุ่นที่ออกแบบมาตอบโจทย์รูปเท้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเท้าเรียว เท้าแบน หรือหน้าเท้ากว้าง ซึ่งจะมีรุ่นยอดฮิต 3 รุ่นหลัก ๆ ด้วยกัน
● GOLDCITY รุ่น 1207 (Classic Lacing) รองเท้าแบบผูกเชือกสไตล์คลาสิก ที่สามารถปรับความกระชับได้ตามรูปเท้าจริง เหมาะกับคนที่มีเท้าเรียวหรือต้องการความมั่นคงสูง
● GOLDCITY รุ่น SF59 (Health Support) รองเท้าที่เน้นความนุ่ม สบาย รับสรีระของรูปเท้า มี Arch Support รองรับอุ้งเท้า เหมาะสำหรับคนเท้าแบนหรือคนที่ต้องยืนนาน ๆ
● GOLDCITY รุ่น 1285 (Easy Slip-On) รองเท้าแฟชั่น Slip-On ที่สวมใส่ง่าย หน้าเท้ากว้างพิเศษ เหมาะสำหรับคนหน้าเท้ากว้างหรือต้องการรองเท้าที่สามารถใส่ได้ในทุก ๆ วัน
รู้ไซส์รองเท้าแล้ว ให้ GOLDCITY ช่วยเลือกคู่ที่ใช่ให้คุณ
การรู้วิธีดูไซส์รองเท้าของตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คุณเลือกซื้อรองเท้าได้เหมาะกับเท้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไซส์รองเท้า UK, US หรือ EU ก็สามารถไล่เช็กได้ทันที ไม่ต้องเดาไซส์หรือเสียเวลาลองไซส์อีกต่อไป
GOLDCITY คือแบรนด์รองเท้าไทยที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่รองเท้าเพื่อสุขภาพไปจนถึงรองเท้าสำหรับใส่ในชีวิตประจำวัน มีขนาดเบอร์รองเท้าให้เลือกหลากหลาย ให้คุณได้เลือกรองเท้าที่สามารถสวมใส่ได้ในทุก ๆ วัน
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